Рекорд Зеленского 14 19.09.2019, 9:53

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Почему у президента Украины такая высокая поддержка и что будет дальше.

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому доверяют больше, чем армии и церкви. Но уже через год уровень его поддержки может сократиться вдвое.

Свежий опрос Центра Разумкова показывает, что президенту Владимиру Зеленскому доверяют 79%. По этому показателю глава государства опережает все органы власти и социальные институты — даже солдатам, волонтерам, полиции и представителям церкви соотечественники верят меньше, чем бывшему комику.

Более того, в истории Украины еще ни один глава государства не имел столь высокий уровень доверия. И даже на триумфальных для себя президентских выборах Зеленский получил меньшую поддержку, чем сейчас, — хотя эти показатели и нельзя сравнивать напрямую.

НВ опросил экспертов, чтобы понять: откуда у главы государства настолько высокий уровень доверия, и что способно его понизить.

Доверяют как себе

Невероятный уровень доверия со стороны населения, зафиксированный в опросе Центра Разумкова, не стала неожиданностью ни для самого Зеленского, ни для его команды, ни для экспертов.

Еще неделю назад социологическая группа Рейтинг обнародовала проведенный 6−10 сентября опрос, результаты которого указывали: более двух третей респондентов довольны деятельностью главы государства.

Причем персональный успех Зеленского может подтянуть за собой и его команду: ни Верховной Раде, ни новому премьеру пока не удалось и близко подобраться к президенту по этому показателю. В нынешнем опросе Центра Разумкова Зеленскому тоже нет равных.

А разница в данных двух исследований, по мнению социолога Ирины Бекешкиной, не должна смущать — просто методология была разной. Но это не умаляет безусловного успеха главы государства: ведь рейтинг доверия — наиболее адекватная величина, показывающая взаимоотношения граждан и власти.

Александр Корниенко, первый замглавы президентской фракции партии Слуга народа (СН), не удивлен показателями главы государства. Мол, тот, вместе с командой, выполняет свои политические обязательства: снял с депутатов неприкосновенность, сократил их число, зафиксировал пропорциональную избирательную систему. А еще, по мнению Корниенко, Зеленский и Ко сформировали прогрессивное правительство и продемонстрировали успехи в области дипломатии.

Михаил Мищенко, замглавы соцслужбы Центра Разумкова, подтверждает: да, высоким рейтингом доверия президент обязан успешной (с точки зрения общественного мнения) деятельности всей властной команды, включая фракцию СН.

Более чем за 100 дней, проведенных на Банковой, Зеленский не разочаровал своих избирателей, поясняет Анатолий Октисюк, политолог, эксперт Дома демократии. Президент, по его мнению, отметился быстрыми, популистскими решениями парламента по снятию неприкосновенности и принятию закона об импичменте. И, отдельно, заслужил уважение избирателей обменом «удерживаемыми лицами», вернув на родину пленных украинских моряков и политзаключенных.

«То, что оппозиционные фракции называют «бешеным принтером» [штампующим законопроекты], импонирует общественному мнению, — подчеркивает социолог Мищенко. — Впервые за много лет власть демонстрирует политическую волю в направлениях, которые перекликаются с запросами общества». На позитивный имидж Зеленского продолжает играть и вера в изменения, навеянная сериалом Слуга народа с его участием, считает политтехнолог Денис Богуш.

«Минимальные действия Зеленского получают максимальное одобрение у 70% избирателей, — говорит он. — В глазах своего электората президент — не лузер: Зеленский звонит Путину и освобождает пленных. Тут не особо важно качество решений, а сам факт, что он смог».

Эксперты считают, что высокая поддержка развязывает хозяину Банковой (который так и не покинул ее стен) руки, но лишь в рамках ожиданий электората. «Если он продолжит кошмарить чиновников, то люди такое поддержат», — уточняет Богуш. Пока, мол, лично у Зеленского будет успех, то у всей власти рейтинг останется высоким. «Другие представители команды этот рейтинг могут только опускать», — считает эксперт.

Когда закончится ЗеСказка

О ктисюк уверен: уже принятые властями быстрые решения имеют краткосрочный эффект. Ведь основные ожидания избирателей связаны с ростом благосостояния. Если в холодильнике пусто, то украинцам не важно то, что там у депутатов с неприкосновенностью.

«Медовый месяц с электоратом скоро закончится», — предупреждает аналитик. Политолог Юрий Романенко называет нынешние действия Банковой «политикой блицкрига».

Эта модель предусматривает высокие скорости принятия решений. Из-за чего, по мнению эксперта, возрастает цена управленческих ошибок.

Тем более в условиях неустойчивой и зависимой от внешних рынков экономики. В следующем году ожидается волна глобального кризиса, которая способна создать массу факторов дестабилизации в Украине.

«Возможно, даже придется уволить правительство», — прогнозирует Романенко. Все это может заметно сократить уровень симпатий электората к главе государства. «Рейтинг доверия пострадает, если общество получит доказательства об олигархическом лоббизме во власти, — в частности, интересов миллиардера Игоря Коломойского», — добавляет Окситюк.

А социолог Бекешкина указывает на более приземленные причины, способные поставить точку в «медовом месяце» президента и электората, — первые квитанции за коммунальные платежи, пришедшие с наступлением холодного времени года.

Правда, власть может успеть навести порядок в сфере субсидий, и тем спасти себя от недовольства. Еще одним сильнодействующим фактором является война на востоке. По мнению Бекешкиной, если электорат западных и частично центральных областей решит, что Киев ведет капитулянтскую политику в этом вопросе, он отвернется от Зеленского.

Также в зоне риска — малый и средний бизнес: коль скоро правительство наступит на интересы этих сегментов предпринимателей, те ответят негативом в отношении президента. В любом случае, уровень поддержки главы государства будет снижаться, уверены эксперты.

Вопрос лишь в том, на какой отметке Зеленский сможет остановить этот процесс. Часть из опрошенных НВ аналитиков сходятся на том, что через год доля украинцев, доверяющих президенту, сократится до 40%.