«Сын приходил домой с разорванным ухом» 9 19.09.2019, 10:54

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Фото: kp.by

В Гомеле «учительница с партой» вернулась на работу, директора увольняют.

В гомельской школе №15 продолжается скандал, начавшийся из-за инцидента с «учительницей с партой». Людмила Четверткова вернулась на работу, но директора по приказу Лукашенко увольняют, передает «Радыё Свабода».

«У нас очень хорошая директор. Если ее уволят, мы пойдем все из школы», - заявила одна из учительниц.

Людмила Четверткова заявила журналистам: «На данный момент я не могу вам дать комментарии. Мне нужно отвести уроки. Закончатся уроки - я буду давать комментарии».

Людміла Чацьвярткова

Родители и учителя очень переживают за судьбу директора Марины Черненко. Она в свое время окончила школу №15, преподавала здесь в начальных классах, была заместителем директора. Два последних года работает директором. Черненко и сегодня в школе, но отказывается от комментариев.

В школу №15 приехал заместитель председателя горисполкома Виталий Атаманчук. Он направился в кабинет директора.

«Мы идем выполнять поручение Лукашенко - слово в слово. Все, что было сказано - об увольнении с переводом на другую работу. Поэтому сейчас будем рассматривать варианты. На сегодня у нас вакансий нет, по крайней мере в Новобелицком районе. Решение Лукашенко я не обсуждаю - решение принято, и наша задача его выполнить», - прокомментировал Атаманчук.

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Пенсионерка Лидия Ивановна привела в школу внука, который учится в первом классе. «Учительницу неправильно уволили! Я за нее. Какой-то малолетний (нецензурно. - Ред.) не уважает учительницу?! Учитель есть учитель», - отметила пенсионерка.

Сын жителя Гомеля учился у Людмилы Ивановны Четвертковой с первого класса. Он просит не называть его имени, так как сын и сейчас учится в школе №15.

Впечатления у папы от учительницы остались негативные.

«Один раз, в первом классе, он пришел с порванным ухом - она порвала его, - высказался отец. - Было порхано ухо! Потом вернулся с поломанной ручкой - она так учила его писать, давила на его пальцы так, что сломалась ручка. Потом пришел с синяком на руке. После она его демонстративно ставила перед классом и говорила, что "вот, смотрите, нет у него никакого синяка".

Я пришел, предупредил ее: еще раз такое, я знаю куда обращаться. И она успокоилась. Сын говорил, что она то ревет на уроке, то демонстративно выставляет к доске школьника и говорит: «Вот, посмотрите на него, не сделал домашнего задания», или «какой он негодяй». Моя точка зрения - так она унижала детей. То, что на видео - это для нее нормальное поведение».

Юлія

Молодая мать Юлия привела дочь, которая учится во второй классе - в параллели со 2В, где преподает «учительница с партой».

«Мы той учительнице не знаем - это одно, - говорит Юля. - Некоторые родители говорят, что она очень жесткий педагог. Некоторые - что хороший человек. Что там было - надо разбираться с детьми, пусть они рассказывают, что произошло».

Марына

Ее приятельница Марина считает, что «с детьми теперь надо жестче».

Все родители и педагоги, с которыми общались журналисты, возмущены увольнением директора.

«Она столько вложила в нашу школу! Какой ремонт здесь сделан - причем не за родительские деньги, она сама искала средства. Наша школа рассчитана на 800 человек, а учиться 1800! И всех надо сюда втиснуть, разместить», - говорят сотрудники школы.