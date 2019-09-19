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Сайт «Хартия-97» объявляет набор волонтеров

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  • 19.09.2019, 10:24
  • 3,776
Сайт «Хартия-97» объявляет набор волонтеров

Сайт charter97.org объявляет набор волонтеров для журналистской работы в варшавском офисе редакции.

Обязательные условия — опыт работы в интернет-журналистике, знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории нашей страны, владение белорусским и русскими языками (английский и польский - приветствуются), грамотность, желание и готовность много и интересно работать. Журналистское образование желательно, но не обязательно. В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Польше.

Волонтеры, успешно прошедшие испытательный срок, могут рассчитывать на официальное трудоустройство. Пишите на почту charter97@gmail.com.


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