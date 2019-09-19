Politico: Болтон резко раскритиковал внешнюю политику Трампа 2 19.09.2019, 10:25

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Джон Болтон

Экс-советник президента США указал на стратегические просчеты.

Отправленный в отставку советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече резко раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа, сообщает Politico.

Участники встречи рассказали изданию, что Болтон заявил, что приглашение Трампа представителей радикального исламского движения Талибан на переговоры в США послало «ужасный сигнал» и что оно неуважительно по отношению к жертвам теракта 11 сентября, поскольку талибы укрывали боевиков Аль-Каиды.

Кроме того, Болтон сказал, что любые переговоры с Ираном и КНДР были «обречены на провал».

По его словам, единственная цель, которую преследуют эти страны, — это снятие санкций для поддержки своей экономики.

Ранее Болтон неоднократно заявлял, что неспособность Трампа отреагировать на иранскую атаку, совершенную на американский беспилотник в начале лета, заложила основу для агрессии Ирана в последние месяцы.

10 сентября президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона, заявив, что его «услуги в Белом доме больше не нужны».

Болтон ответил, что сам предложил уйти в отставку.

Трамп заявил, что причиной увольнения Болтона стало то, что тот не смог найти общий язык с командой Белого дома.