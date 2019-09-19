Над жителями Гомельской области проводят эксперимент? 10 19.09.2019, 10:33

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Руководить одним из районов будет человек со странной для белорусского чиновника биографией.

Неделю назад Лукашенко принял ряд кадровых решений, одно из которых выделялось. Председателем Лельчицкого райисполкома он назначил не экономиста и не агрария, как это принято в современной Беларуси, а милиционера – Сергея Косинского.

Это редкий случай. За последнее время можно припомнить приход во власть из МВД разве что Игоря Евсеева. Два года назад руководитель страны назначил бывшего начальника Витебского и Минского УВД своим помощником-инспектором по Минской области.

Теперь бывшему сотруднику милиции Сергею Косинскому придется отвечать за незнакомые ему прежде посевные, уборочные и социальный порядок в районе.

UDF.BY рассказывает об интересных эпизодах из его биографии.

Служил в Москве во время демократических преобразований и массовых митингов

Сергей Косинский родился в 1971 году, а службу проходил во внутренних войсках СССР. По его словам он обеспечивал охрану общественного правопорядка при проведении массовых, в том числе общественно-политических, мероприятий в Москве.

Только один год проработал руководителем «совета депутатов»

В последние годы работы в милиции Сергей Косинский занимал должность заместителя начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению. Среди прочего он писал тексты для местной районки.

В начале 2018 года Косинский оставил службу в милиции и был избран председателем Лельчицкого «совета депутатов».

На церемониальной должности мало что значащего органа власти ничем особенным не выделялся.

Но наверху, по всей видимости, решили, что бывший милиционер способен проявить себя в исполнительной власти.

Утверждал, что проблем с трудоустройством в районе нет

На посту председателя «совета депутатов» Косинский рисовал радужную картину: говорил, что проблем с рабочими местами нет, а государство создало необходимые условия для занятия предпринимательством.

Более того, по утверждению чиновника некоторые местные жители якобы бросали работу в России, чтобы устроиться в родные места.

Заявления Косинского выглядели цинично: Лельчицкий район является одним из самых бедных регионов Беларуси с высоким уровнем скрытой безработицы. Многие мужчины вынуждены были уехать на работу за границу, что обеспечить своим семьям достойный уровень жизни.