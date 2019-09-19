Прогулка в лесу расслабляет лучше медитации 1 19.09.2019, 10:39

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Тесный контакт с природой важен для здоровья.

Способность соединиться с природой как физиологически, так и психологически, действует расслабляюще. Ученые выяснили, что гуляющие в лесу люди получают больший эффект, чем даже любители медитации, пишет сайт healthinfo.ua.

В последние годы практика медитации стала очень популярной, ей приписывают различные чудеса в деле воздействия на психологическое и физиологическое здоровье. Однако исследование показало, что любители гулять по лесу и слушать пение птиц значительно чаще добиваются глубокого расслабления, чем те, кому давали пользоваться специальным мобильным приложением для правильной медитации. В эксперименте приняли участие 600 человек. Авторы эксперимента полагают, что ощущение соприкосновения с природой производит успокаивающее воздействие, снижая показатели стресса и тревожного состояния.

Исследователи опрашивали участников эксперимента о том, насколько расслабленными они себя чувствуют, а затем проигрывали им 60 секунд птичьего пения. До этого 30% добровольцев ощущали расслабленность и отвечали достаточно быстро, что подтверждало их слова. Однако после прослушивания птичьих переливов этот показатель вырос до 39%. При этом данные записи действовали лучше, чем специальное мобильное приложение для медитации, которое вообще не увеличило количества полностью расслабившихся людей.

Впрочем, медитация показала лучшие результаты в деле уменьшение уровня стресса и тревожности, чем птичьи трели. Исследователи из Университета Суррея полагают, что тесный контакт с природой позволяет людям более глубоко отключаться от повседневного ритма жизни, которые и вызывают у нас такой сильный стресс.