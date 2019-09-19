Московский полицейский открыл огонь по коллегам из-за взятки в размере $31 4 19.09.2019, 10:57

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Старший прапорщик вымогал взятку у нелегального мигранта за отсутствие прописки.

В Москве полицейский открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам, из-за того что те пытались задержать его при получении взятки в две тысячи российских рублей (около $31 в эквиваленте), сообщает nn.by со ссылкой на telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина вымогал взятку у нелегального мигранта за отсутствие прописки.

Инцидент произошел возле станции метро «Рязанский проспект». В результате один сотрудник погиб, а другой был госпитализирован с ранениями.

Стрелявшего задержали. Им оказался 35-летний старший прапорщик.