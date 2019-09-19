Нина Богинская: Больше месяца не могу получить пенсию 1 19.09.2019, 11:27

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НИНА БОГИНСКАЯ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

72-летняя активистка продолжает выходить на акции под национальным флагом.

Известная общественная активистка Нина Богинская рассказала сайту palitviazni.info о том, как собиралась баллотироваться в «депутаты» «палаты представителей», что этому помешало и почему уже больше месяца не может получить пенсию.

72-летняя Нина Богинская постоянно выходит на различные акции с бело-красно-белым флагом, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Милиция квалифицирует это, как «несанкционированные пикеты», и уже длительное время выписывает пожилой женщине большие штрафы, которые в общей сумме достигли уже фантастических для пенсионерки размеров.

"Наверное, уже более 20 тысяч долларов должна заплатить, - говорит Нина Георгиевна. - Я уже запуталась в этих штрафах и точной цифры не знаю. Но хочу отметить, что последний раз получила штраф в мае этого года. С тех пор меня не трогали".

Пенсионерка по-прежнему выходит на куропатскую стражу, где защитники Куропат и предложили ей принять участие в нынешний «парламентской кампании» и выдвинуть свою кандидатуру.

- Я согласилась, но, когда нужно было регистрировать инициативную группу по сбору подписей, то понадобился мой паспорт, - продолжает Нина Богинская. - И не нашла его. Начала искать - нигде нет. Даже в лесу искала, где ягоды собирала.

Одним словом, документ куда-то исчез, а потому, естественно, пролетела и я мимо «парламентской кампании».

Как известно, активистка принципиально отказывается оплачивать штрафы за участие в акциях, а потому государство высчитывает 50 процентов из ее пенсии. Но теперь - еще одна проблема.

"Пенсия - 200 рублей, и мне этого хватает, - отмечает Нина Георгиевна. - Но сейчас, поскольку паспорт потеряла, а новый еще не сделала, вообще не могу получить пенсию. Последний раз я ее получала аж 13 августа ".

По словам Нины Багинской, она не голодает, так как в запасе есть немного денег, на которые можно прожить.

"Да и друзья с близкими помогают", - добавляет она.