Как Польша стала экономическим чудом Европы 3 19.09.2019, 11:34

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В ЕС есть страна, в которой граждане младше 26 лет не платят налоги, а пенсионеры получают дополнительные деньги.

Польша — единственная страна Евросоюза, которая смогла спокойно преодолеть финансовый кризис и застой, который за ним последовал, пишет финское издание Yle (перевод — inosmi.ru).

Экономический рост, который продолжается уже около трех десятилетий, в последние годы только ускоряется. Это заметно, к примеру, по зарплатам. В 2018 году они поднялись у поляков в среднем на 8%.

В социальных вопросах предстоят значительные улучшения — в том числе, вероятно, потому, что в октябре в Польше состоятся парламентские выборы.

Правящая консервативная партия «Право и справедливость», пытаясь снова набрать большинство в парламенте, намерена выложить на стол козыри.

Например, партия готова поднять выплаты на рождение ребенка: в дальнейшем за первого ребенка будут платить 120 евро ежемесячно.

Молодые люди до 26 лет, у которых есть постоянное место работы, смогут получать зарплату без вычета налогов.

Польша активно стареет, и партия, стремящаяся к успеху, не хочет забывать пенсионеров. Им обещают одну дополнительную пенсию в год.

В стране уже пытаются облегчить процесс покупки гражданами собственных квартир, правда, результаты пока очень скромные.

Страну покидают все реже?

Правительство Польши возрождает внутренние рынки, и тем самым снижает уровень эмиграции. На улицах Варшавы можно встретить много молодых людей трудоспособного возраста, которые планируют построить свое будущее у себя на родине.

«Все мои друзья остаются в Польше. Здесь очень хорошая ситуация с работой», — говорит 24-летняя инженер Иза.

Иза, которая находится в самом начале своей карьеры, говорит, что зарабатывает около 800 евро. Она работает полный день и продолжает обучение в университете.

Лукас, 30-летний мужчина, работающий в сфере недвижимости, тоже доволен ситуацией в Польше.

«Здесь просто отличный рынок труда. Варшава активно развивается и сейчас является одним из самых очаровательных городов Европы».

Как Польше это удается?

Посещение Варшавы быстро открывает глаза на многое.

Над силуэтом города-миллионника постоянно работают: много где в центре идет строительство, растут новые дома, появляются правительственные здания, бизнес-центры, банки и страховые агентства.

Польша возрождается.

«Рано или поздно мы столкнемся и с проблемами. Польша вряд ли легко справится со следующим экономическим кризисом», — говорит Мартин Даль (Martin Dahl), исследователь Университета Лазарского в Варшаве.

Даль обеспокоен дефицитом общественного сектора экономики.

«Мы не смогли сократить государственный долг. Инфляция может вырасти больше, чем на прогнозируемые 2,5%. Это плохо скажется на нашей экономической жизни», — считает Даль.

Государственный долг Польши пока составляет 50% от ВВП, что не противоречит критериям Евросоюза — не выше 60% от ВВП.

Существует также проблема нехватки рабочей силы. За прошедшие годы в поисках лучшей жизни из Польши переехали в Великобританию больше миллиона человек. На рынках труда в соседней Германии работают, по некоторым оценкам, 700-800 тысяч поляков.

Потеря такого большого числа людей уже ощущается, хотя численность населения приближается к 40 миллионам. На родине тоже нужны специалисты.

«Нехватка рабочей силы — это проблема. Она сохраняется с 2015 года», — говорит Даль.

Польша не входит в еврозону и не стремится к этому. Своя валюта, польский злотый, считалась хорошим решением — по крайней мере, до недавнего времени.

«Во время финансового кризиса мы воспользовались тем, что не входим в еврозону. Но сейчас единая валюта могла бы принести необходимую стабильность», — рассуждает Даль.

Польша ищет решение для сложившейся ситуации на востоке. Из Белоруссии и, особенно, с Украины в Польшу постоянно приезжает рабочая сила — как легальная, так и нелегальная.

На данный момент на строительных площадках в Польше работает больше миллиона украинцев.

Польша малопривлекательна для финских предприятий

Дефицит в торговых отношениях Финляндии и Польши составляет около 200 миллионов евро. Экспорт составляет 1,8 миллиардов евро, импорт — 1,6 миллиарда евро.

Согласно некоторым оценкам, финские предприятия инвестировали в Польшу три миллиарда евро.

«В сравнении с другими странами Европы это довольно скромные инвестиции. Так что Польша у нас немного не добирает», — говорит руководитель отдела торговой политики Центрального союза предпринимательства Петри Вуорио (Petri Vuorio).

Говоря об экономическом развитии Польши, Вуорио тоже указывает на нехватку рабочей силы.

«В начале 2000-х годов там была сильная нехватка специалистов финансовой сферы. Тогда зарплаты росли быстро. Сейчас примерно такая же ситуация в строительной сфере», — говорит Вуорио.

На данный момент в Польше активно работают около 200 финских предприятий. Одно из них — строительная фирма «ЮИТ» (YIT), которая хочет работать и за пределами Варшавы.

«Мы начали работать четыре года назад с нуля. Сейчас мы построили 300 квартир, 300 строятся, 400 еще запланированы», — говорит руководитель филиала «ЮИТ» в Польше Томаш Конарски (Tomasz Konarski).

Тяжелый путь к рыночной экономике

После падения социализма в стране в 1989 году было преобразовано практически все. Начался период, называемый шоковой терапией. Экономический либерализм вытеснил идеи Карла Маркса.

Цены были отпущены, структуры — реформированы, промышленность — модернизирована. За этим последовала гиперинфляция и массовое увольнение рабочих.

Польша и сейчас не является богатой страной, но, как свидетельствует статистика, она является успешной в своей экономической политике.

В 2018 году ВВП вырос на 5,1%. Считается, что в этом году рост будет составлять больше 4%.

Польша присоединилась к Европейскому Союзу в 2004 году, и внутренние рынки ЕС принесли желанные перемены для экономики.