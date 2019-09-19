Зеленский рассказал, кто сможет торговать украинской землей 4 19.09.2019, 12:25

В ближайшее время в Украине заработает рынок земли.

После земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции по реформе управления земельными отношениями, пишет «Новое время».

«Земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, — бред. Земля — это собственность граждан, но у них должно наконец появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю», — сказал глава государства.

Он добавил, что после введения моратория 18 лет назад в Украине появился «масштабный процветающий теневой рынок».

«Это миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривен», — заявил Зеленский.