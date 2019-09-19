На абордаж: Топ-5 захватывающих фильмов про пиратов 3 19.09.2019, 12:31

Подборка для поклонников приключенческих фильмов.

19 сентября отмечается неофициальный пиратский праздник или Международный день "Говори как пират", пишет segodnya.ua. Поклонники приключенческих фильмов, крепкого рома и сумасбродного капитана Джека Воробья могут громко кричать "йохохо" в этот день.

Впрочем, этот день можно отметить про, просмотрев любимые фильмы про пиратов. И хоть компания Disney намерена переснять "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа, в нашей подборке хорошеньких кинокартин про пиратов и их приключениях этот фильм есть.

"Одиссея капитана Блада", 1991

Это экранизация приключенческого романа Рафаэля Сабатини про ирландского врача Питера Блада, который в 1685 году по ложному обвинению в государственной измене был приговорен к десяти годам каторги, откуда бежал и стал пиратом.

"Остров сокровищ", 1988

Мультипликационный фильм по мотивам одноименного романа английского писателя Р.Л.Стивенсона. Современная версия старой истории о поиске сокровищ пирата Флинта.

"Планета сокровищ", 2002

Тоже захватывающий мультфильм, где вместо пиратов – киборги, вместо говорящих попугаев – глазастая розовая слизь. Стивенсоновский сюжет разыгран в космосе; создатели "Аладдина" и "Русалочки" создали нечто необычное.

"Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины", 2003

Куда же без Джека Воробья. В первой части губернаторская дочь Элизабет мечтает о морях и шхунах с тех пор, как в детстве спасла из моря мальчишку-пирата. И вот ее грезы материализуются: в городе объявляется легендарный пиратский капитан Джек Воробей. Впрочем, не мешало бы пересмотреть все части "Пиратов Карибского моря".

"Капитан Филлипс", 2013

В современном мире пираты тоже водятся и доставляют много хлопот. Сомалийские разбойники захватили грузовое судно под командованием Ричарда Филлипса. Чтобы спасти людей, капитан начинает переговоры с захватчиками. Не рекомендуется тем, кому нужны приключения в интерьерах XVII-XVIII веков.