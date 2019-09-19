Формула Зеленского 5 Богдан Яременко

19.09.2019, 13:27

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Богдан Яременко

Сегодня украинская дипломатия имеет четко, публично артикулированную позицию.

Нет изменениям в Конституцию Украины об "особом статусе ОРДЛО" – и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев.

Выборы и другие элементы политической части Минских договоренностей только после выполнения части по безопасности (прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми) – это следующий шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые и законы принимали, и Конституцию пытались менять, не добившись даже прекращения огня, что фактически противоречит Минским договоренностям и является реализацией на практике "формулы Штайнмайера".

Выборы в органы местной власти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО на основе единого закона после достижения условий по безопасности.

Это переговорная позиция Украины. Если кому-то это кажется слабой позицией, то хочу напомнить, что не украинские танки стоят под Курском, а российские – в Крыму и в Донецке с Луганском.

Если кому-то мало подробностей, то напомню, что еще полгода и год назад мы слышали больше о томосе и о том, что "Путин нападет", а сегодня украинская дипломатия имеет четко, публично артикулированную позицию.

А скептикам, которые считают, что все это нереалистично, посоветую не торопиться отвечать за Путина. Пусть откажется он, а не вы.

Богдан Яременко, "Фейсбук"