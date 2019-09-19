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Диетологи назвали пять полезных консервированных продуктов

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  • 19.09.2019, 13:50
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Диетологи назвали пять полезных консервированных продуктов

Среди полезных консервированных продуктов оказалась сахарная кукуруза.

В консервированных сардинах содержится 174 калории, 19,2 грамма белка и 3,1 грамма полезного жира. Также продукт богат на различные полезные микроэлементы, пишет lenta.ua.

Одна банка сардин в консервированном виде обеспечивает более чем три четверти суточной потребности человека в кальции. В ней содержится столько же железа, сколько присутствует в говядине.

Если говорить о салате «Рататуй», то он богат на антиоксидант ликопина, уменьшающий риск наступления инсульта. При постоянном употреблении продукта улучшается здоровье сердца.

В кукурузе содержится огромное количество витамина С. В составе продукта числятся зеаксантин и лютеин, которые поддерживают зрение на должном уровне.

Артишоки богаты на фолиевую кислоту, отвечающую за полноценную выработку здоровых эритроцитов. Также в них содержится магний.

Источником клетчатки является веганский салат. В его составе присутствуют такие продукты: лук, томаты, красный перец, черная фасоль пинто. Салат рекомендуется употреблять вместе с картофелем.


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