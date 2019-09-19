Житель Гродно: Мне стыдно за Лукашенко и всех его назначенцев 11 19.09.2019, 13:51

2,293

Открытое письмо к диктатору.

Житель Гродно Касабуцкий Алексей Станиславович обратился с откровенным письмом к правителю Беларуси. Сайт Charter97.org публикует обращение безработного к Лукашенко:

«Мне стыдно за вас лично и за всех ваших назначенцев!

Я вас и проводимую вами политику поддерживал, как мог, долгие годы.

Я слепо верил,что вы и ваши приближенные назначенцы хотят добра Беларуси, но такие «верные слуги» Республики Беларусь, как безхозяйственность, взяточничество, наплевательство и круговая порука чиновников и силовых структур и их родственников реально рулят страной, а никак не вы, Александр Григорьевич!

Время показало ,что вы окружили себя недееспособной свитой, которая не хочет работать, а смотрит, где бы побольше урвать, украсть, развалить, наполнить свои карманы в Беларуси и за границей.

И Беларусь постепенно превратилась в большую коровью ферму, где реально загажено все власть имущими и их родственниками.

И действия недееспособной власти отрицательно сказываются на стране. Это огнем надо выжигать, но вы, увы, или слепы,или это ваш реальный план руководителя страны.

Да, я полностью разочаровался в вас, в вашей администрации, которая или не дает вам читать мои письма, или вы смотрите на все лишь сквозь пальцы.

Вы не хотите хорошей жизни для тех,кто живет в Беларуси: и для граждан, и для неграждан. Вы как будто в другом мире или с другой планеты.

Положение дел в Республике Беларусь сильно ухудшается с каждым днем, несмотря на сказки по телевизору. Хорошо живется лишь власть имущим и их родственникам.

А мы ,люди,живущие в Беларуси-всего лишь стадо для вас, вашей администрации и людей в погонах, что призваны нас защищать и, кстати, не за малую зарплату.

Но все везде в Беларуси прогнило.

Надо что-то менять. И не на бумаге и по телевизору, а реально менять, чтобы не слышать везде и повсюду от ваших же назначенцев, что «рыба гниет с головы», а они, чиновники, лишь продолжение этой гнилой рыбы.

Вы вообще — «президент» Республики Беларусь или просто человек из телевизора,который со своими «корешами» вещает нам про очередной «рай» в Беларуси?

Зачем вы нам такой?

Незачем.

Бог нам всем судья.

Ну теперь то вы меня точно посадите или выгоните из страны.

Слишком много до этого меня пугали, били и прикрывались вашим именем, Александр Григорьевич.

С уважением к Беларуси, Касабуцкий Алексей Станиславович, город Гродно, безработный».