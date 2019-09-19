Житель Гродно: Мне стыдно за Лукашенко и всех его назначенцев

Житель Гродно: Мне стыдно за Лукашенко и всех его назначенцев11
- 19.09.2019, 13:51
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Открытое письмо к диктатору.
Житель Гродно Касабуцкий Алексей Станиславович обратился с откровенным письмом к правителю Беларуси. Сайт Charter97.org публикует обращение безработного к Лукашенко:
«Мне стыдно за вас лично и за всех ваших назначенцев!
Я вас и проводимую вами политику поддерживал, как мог, долгие годы.
Я слепо верил,что вы и ваши приближенные назначенцы хотят добра Беларуси, но такие «верные слуги» Республики Беларусь, как безхозяйственность, взяточничество, наплевательство и круговая порука чиновников и силовых структур и их родственников реально рулят страной, а никак не вы, Александр Григорьевич!
Время показало ,что вы окружили себя недееспособной свитой, которая не хочет работать, а смотрит, где бы побольше урвать, украсть, развалить, наполнить свои карманы в Беларуси и за границей.
И Беларусь постепенно превратилась в большую коровью ферму, где реально загажено все власть имущими и их родственниками.
И действия недееспособной власти отрицательно сказываются на стране. Это огнем надо выжигать, но вы, увы, или слепы,или это ваш реальный план руководителя страны.
Да, я полностью разочаровался в вас, в вашей администрации, которая или не дает вам читать мои письма, или вы смотрите на все лишь сквозь пальцы.
Вы не хотите хорошей жизни для тех,кто живет в Беларуси: и для граждан, и для неграждан. Вы как будто в другом мире или с другой планеты.
Положение дел в Республике Беларусь сильно ухудшается с каждым днем, несмотря на сказки по телевизору. Хорошо живется лишь власть имущим и их родственникам.
А мы ,люди,живущие в Беларуси-всего лишь стадо для вас, вашей администрации и людей в погонах, что призваны нас защищать и, кстати, не за малую зарплату.
Но все везде в Беларуси прогнило.
Надо что-то менять. И не на бумаге и по телевизору, а реально менять, чтобы не слышать везде и повсюду от ваших же назначенцев, что «рыба гниет с головы», а они, чиновники, лишь продолжение этой гнилой рыбы.
Вы вообще — «президент» Республики Беларусь или просто человек из телевизора,который со своими «корешами» вещает нам про очередной «рай» в Беларуси?
Зачем вы нам такой?
Незачем.
Бог нам всем судья.
Ну теперь то вы меня точно посадите или выгоните из страны.
Слишком много до этого меня пугали, били и прикрывались вашим именем, Александр Григорьевич.
С уважением к Беларуси, Касабуцкий Алексей Станиславович, город Гродно, безработный».