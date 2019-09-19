В Москве задержали директора фонда Навального 19.09.2019, 14:08

Иван Жданов

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Причина пока не называется.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан возле своего дома сотрудниками полиции, сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. Причина задержания пока не называется, передает Радио Свобода.

Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило против Жданова уголовное дело. Директора ФБК подозревают в неисполнении решения суда удалить фильм "Он вам не Димон". Жданову грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

На своём канале в YouTube Жданов отметил, что уголовное дело по этой статье "передаётся по наследству", так как оно уже было возбуждено против бывшего директора ФБК Романа Рубанова, которого Министерство внутренних дел России объявило в розыск.

В мае 2017 года миллиардер Алишер Усманов выиграл иск против Фонда борьбы с коррупцией с требованием удалить из фильма "Он вам не Димон" часть расследования, где упоминается его имя. Бывшего главу ФБК Рубанова уже штрафовали за отказ выполнить решение суда.

Расследование ФБК "Он вам не Димон", опубликованное в марте того же года, было посвящено премьер-министру Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции. На данный момент фильм посмотрели в YouTube более 30 миллионов раз.