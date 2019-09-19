В скандальной гомельской школе прошло стихийное родительское собрание 34 19.09.2019, 14:53

7,006

Фото: svaboda.org

Родители вступились за директора.

Родители учеников гомельской школы №15, где учительница Людмила Четверткова ругалась матом на ученика, покушалась на него партой и угрожала убить, днем 19 сентября вышли на стихийное собрание перед зданием учреждения, чтобы защитить директора школы Марину Черненко, передает «Радыё Свабода».

К журналистам перед этим вышел начальник областного управления образования Сергей Порошин и объявил, что директора школы №15 никто не увольнял, она работает, «выполняет свои функциональные обязанности». К журналистам выходила и сама «учительница c партой» Людмила Четверткова, но отказалась давать комментарии, так как «сильно уставшая».

Около 30 родителей договорились выйти на собрание через родительскую группу в мессенджерe Viber. На крыльце школы они рассказали, что подготовили петицию и собирают подписи в защиту уволенного директора.

Родители единогласно высказываются за то, чтобы главу оставили на должности: говорят, она очень хорошая, заботится о школе и школьниках. Добавляют, что при ней школа изменилась к лучшему в материальном и образовательном плане. Родители уверяют, что, если понадобится, дойдут до Лукашенко.

Под школой они также озвучили ряд проблем с образованием в Новобелицком районе Гомеля: школа №15 запланирована на 800 учеников, а учатся там 1800 человек. Школа переполнена, в классах бывает более 30 учеников, а у учителей большая нагрузка. Рядом построили два новых микрорайона - там обещали построить и школы, но не построили.

К школе пришли представители горисполкома и областного управления образования. Часть родителей пошла на переговоры в здание школы. Переговоры закончились ничем: родители вышли со слезами от директора со словами: «Нам сказали расходиться». И все сразу разошлись.