Археологи нашли загадочное изображение древней богини 1 19.09.2019, 14:49

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Иллюстрационное фото

Статуэтка отличается от всех известных науке.

Глиняная фигурка женщины возрастом в 6600 лет найдена археологами в Болгарии рядом с черноморским побережьем, сообщает 16 сентября Archaeology Magazine.

Находка сделана в северо-восточной части страны, около города Суворово в Варненской области. Изображающая беременную женщину фигурка датирована 4700–4600 г. до н. э. — средним халколитом.

Статуэтки, относящиеся к этому периоду, очень редки, отмечает археолог Владимир Славчев из Варненского археологического музея в прямом эфире «Радио Варна». Находка примечательна своей необычностью, она не похожа на типичные женские антропоморфные изображения, найденные ранее.

«Очень мало человеческих фигурок было найдено на черноморском побережье (Болгарии — прим. ИА Красная Весна) из среднего халколита. Это странное явление, учитывая, что антропоморфные изображения были частью повседневной жизни древних людей. Они начали массово появляться с начала раннего неолита и были широко распространены вплоть до конца позднего халколита. Скорее всего, это было связано с культовыми, ритуальными, религиозными верованиями. Предполагается, что эти фигурки изображают жриц определенных божеств или саму Богиню-Мать — верховное божество в пантеоне доисторических людей», — добавляет Славчев.

От фигурки сохранилась только половина — 15 см, первоначально же в ней было 30 см. У нее нет рук, ног и головы, только туловище. Нижняя часть пока не найдена, но специалисты считают, что у статуэтки был большой живот.

Помимо данной фигурки, в этом месте в 2019 году была найдена еще одна беременная «Венера», выглядящая стандартно для подобных изображений.

«С раннего и позднего халколита таких фигурок много. Однако в среднем халколите они встречаются очень и очень редко. Чтобы вы могли получить представление, возьмите находки из городища на острове в озере Дуранкулак (расположенного на северо-востоке Болгарии — прямо у побережья Черного моря — примечание редактора — прим. ИА Красная Весна). Там антропоморфные статуэтки из среднего халколита составляют менее 5% от аналогичных находок позднего халколита. Всего я знаю около 15 таких статуэток из среднего халколита со всего Черноморского побережья (Болгарии). А из позднего халколита их несколько сотен», — отмечает археолог.

Он также считает, что халколитический период был крайне важен для развития доисторического человека.

«Это был очень короткий период, в течение которого процессы интеграции, развития халколитового общества были чрезвычайно бурными в этом регионе. Это был как раз тот период, когда были созданы все предпосылки для яркого развития региона, как это было позже освещено культурой Варны. Фактически во время позднего халколита жили носители культуры хамангии — давайте упомянем правильную археологическую терминологию, предшественников варнской культуры. Все, что они заложили для развития социальной структуры и экономических отношений на более позднем этапе, было разработано носителями варнской культуры во время позднего халколита», — добавляет сотрудник археологического музея Варны.

Шансы найти вторую половину фигурки очень малы, но археологи надеются на лучшее. «Даже при таком виде фигурка достаточно представительна, чтобы стать частью наших выставок», — считает Славчев.