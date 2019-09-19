Стал известен план дальнейших действий США против Ирана 1 19.09.2019, 15:08

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Трамп связывает этот сценарий со своей предвыборной кампанией.

По информации газеты, Трамп хочет надавить на Иран посредством ООН. Такую позицию главы государства собеседники издания объясняют в том числе его желанием переизбраться на пост президента в 2020 году

Белый дом намерен в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке инициировать создание международной коалиции с целью оказания давления на Иран под предлогом его причастности к атаке на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента (перевод — РБК).

По их словам, глава государства Дональд Трамп выступает против прямого военного воздействия в отношении Ирана и намерен оказать поддержку Саудовской Аравии, если она решится на какие-либо действия против Тегерана.

Собеседники отмечают, что наиболее предпочтительным вариантом действий администрации США в отношении Ирана является международный ответ посредством ООН. Источники WSJ отмечают, что подобный сценарий связан с состоянием экономики США, которое может оказать прямое воздействие на шансы Трампа переизбраться в следующем году. Как отмечает WSJ, сейчас США способны самостоятельно обеспечивать себя в энергоносителях, однако волатильность цен на нефть после атаки на Saudi Aramco при военных действиях может стать тенденцией, которая негативно отразится как на мировой, так и на американской экономике.

16 сентября газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация американского президента обдумывает «серьезный военный ответ» на атаку на объекты Saudi Aramco. Позднее сам Трамп счел военные действия, которые могут привести к гибели людей, пропорциональным ответом на атаку в Саудовской Аравии. При этом, как указал президент, США не хотят ни с кем воевать, добавив, что Вашингтон подозревает в произошедшем Иран. Накануне Трамп поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.

Атака дронов на два месторождения в Саудовской Аравии произошла 14 сентября. Нападение привело к сокращению уровня добычи нефти в стране почти вдвое. Глава Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер сообщил, что компания сократила добычу на 5,7 млн барр. в сутки.