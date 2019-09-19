Фотофакт: В центре Минска отметили День национального флага 19.09.2019, 15:39

Праздничный предвыборный пикет «Европейской Беларуси» начался на проспекте Независимости, возле ГУМа.

Активисты развернули бело-красно-белые флаги, флаги с Погоней и символикой Европейского Союза. На пикете звучит патриотическая музыка, а прохожим рассказывают об истории нашей настоящей символики, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Напомним, 19 сентября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета было принято новое название страны — Республика Беларусь, а также утверждены государственные символы — герб Погоня и бело-красно-белый флаг.