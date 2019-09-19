закрыть
19 сентября 2019, четверг, 16:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: В центре Минска отметили День национального флага

  • 19.09.2019, 15:39
Фотофакт: В центре Минска отметили День национального флага

Праздничный предвыборный пикет «Европейской Беларуси» начался на проспекте Независимости, возле ГУМа.

Активисты развернули бело-красно-белые флаги, флаги с Погоней и символикой Европейского Союза. На пикете звучит патриотическая музыка, а прохожим рассказывают об истории нашей настоящей символики, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Напомним, 19 сентября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета было принято новое название страны — Республика Беларусь, а также утверждены государственные символы — герб Погоня и бело-красно-белый флаг.


популярное за неделю

Мнение

Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь
Итог правления безумца
Итог правления безумца Олег Яковлев
Загадочный визит арабского шейха
Загадочный визит арабского шейха Валерий Карбалевич
Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель