Минский метрополитен запретил Фореста Гампа в вышиванке 2 19.09.2019, 15:55

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Идеологи снова увидели крамолу в белорусскоязычной рекламе?

Компания «Кінаконг», которая занимается дубляжем и показом фильмов на белорусском языке, решила прорекламировать свой бренд и разместить плакате известные цитаты из фильмов. Но рекламно-информационный отдел минского метрополитена не одобрили плакат с цитатами из культового американского фильма «Форест Гамп», пишет tut.by.

На рекламном плакате был нарисован знаменитый кадр, где Форест сидит на скамейке, а также цитата, которую он повторяет на протяжении всего фильма: «Жизнь как коробка шоколадных конфет.

— Адзінае адрозненне ад арыгінальнага кадра ў тым, што Форэст беларускамоўны, таму на ім вышыванка. А ўнізе: «Глядзі кіно па-беларуску» ― і спасылка на нашу кампанію ў інтэрнэце, — говорит руководитель компании Андрей Ким.

Планировалось, что это будет билборд на эскалаторе.

Тем не менее, рекламно-информационный отдел минского метрополитена не утвердил этот плакат. Через рекламное агентство «Медиа Альянс», которое занималось продвижением картины, Киму передали следующие замечания: изменить слоган и убрать вышиванку.

— Калі я паспрабаваў пазваніць у метрапалітэн і даведацца у чым прычына такога рашэння, мне сказалі што нічога мне тлумачыць не збіраюцца, — недоумевает Андрей.

Начальник рекламно-информационного отдела минского метрополитена Светлана Зизико отказалась от комментариев, переадресовав журналистам в пресс-службу. На момент публикации текста получить там комментарий не получилось.

«Форест Гамп» вышел на экраны в 1994 году. Он собрал в прокате 677 млн долларов и получил 6 премий «Оскар».