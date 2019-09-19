Психологи выяснили, о чем спорят счастливые пары 3 19.09.2019, 16:05

Темы для споров оказались практически одинаковыми.

Исследователи из Университета Теннесси (США) выяснили, что пары, считающие себя счастливыми в браке, в спорах сосредотачиваются на проблемах, которые могут быть решены практически. Например, они спорят о том, кто будет выполнять работу по дому или как проведут свободное время, пишет «Вокруг света».

Более абстрактные, неразрешимые практическим путем проблемы, связанные с религией или с отношением к родственникам, счастливые пары обсуждают не так часто. По словам ученых, этого говорит о том, что один из важнейших факторов счастливого брака — отсутствие необходимости обсуждать проблемы, которые не имеют четкого пути к решению.

«Счастливые пары склонны подходить к конфликту, изначально ориентируясь на решение, и это ясно даже по темам, которые они выбирают для обсуждения», — сказала психолог Эми Рауэр.

Исследователи изучили две группы пар: одна состояла из 57 пар в возрасте от 35 до 40 лет, чей брак продлился в среднем 9 лет, другая — из 64 пар в возрасте старше 70 лет, состоящих в браке в среднем 42 года.

Пары обеих возрастных групп попросили распределись проблемы, вызывающие конфликт, в порядке важности. В обеих выборках самыми серьезными темами для споров оказались интимные отношения, досуг, домашнее хозяйство и деньги. Темы ревности, религии и семьи обе группы пар оценили как наименее серьезные.

Исследователи предполагают, что, сосредотачивая свое внимание на проблемах с понятным и осязаемым решением, пары ощущают больше комфорта и безопасности во взаимоотношениях.

Пары, которые были женаты дольше, сообщали, что в целом спорили меньше, и у них было меньше серьезных проблем — возможно, признак того, что с годами мы становимся еще искуснее в выборе тем для споров.

Исследование было опубликовано журнале в «Family Process». Главный его недостаток заключается в отсутствии контрольной группы «несчастливых» пар, с которыми можно было бы сравнить результаты «счастливых». Кроме того, все пары были из финансово устойчивых, белых гетеросексуальных семей, и опрашивались только в один момент времени, так что выборку можно считать узкой.