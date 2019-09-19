«Кары небесные не оставят от Кремля камня на камне» 12 19.09.2019, 16:30

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Фото: ЧИТА.РУ

Как российская блогосфера отреагировала на похищение якутского шамана.

Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву изгонять Путина, был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. Задержание произошло в районе федеральной трассы, во время ночевки. Для похищения безоружного человека использовались два автобуса с "людьми в масках". Против Габышева могут возбудить уголовное дело об организации экстремистского сообщества. По мнению комментаторов, произошедшее говорит о страхах власти. Kasparov.ru cобрал реакцию блогосферы на это событие.

Лиора Габриэль-Лурье:

"А где-то далеко схватили шамана Саню. Шел Саша по шоссе, и его испугались".

Игорь Эйдман:

"Путин испугался шамана, велел арестовать. А кого ему еще бояться? В России выборов нет, независимого суда нет, легальной оппозиции нет, свободных СМИ нет. Все зачищено. Один шаман остался. И того посадили...

Сменить власть в России на выборах, наверное, столько же шансов, что и с помощью шаманских заклятий. Тем не менее кандидатов давно сажают, не удивительно, что теперь и до шаманов добрались".

Игорь Яковенко:

"Закон сохранения и возрастания путинского вещества

Павла Устинова отпустят. Видимо, уже в понедельник.

Но в России действует закон сохранения и возрастания общего количества подлости и зла. Условно назовем его законом сохранения и возрастания путинского вещества и энергии путинизма.

Вот прямо сейчас этот закон действует. Неизвестные спецслужбы похитили шамана Габышева, который шел в Москву изгонять Путина. Спецслужбы не сознаются, что это они, но кто еще мог перекрыть федеральную трассу и провести спецоперацию с двумя автобусами с автоматчиками?

В то же самое время у Ирены Лесневской проводят обыск. Ирена Стефановна, конечно, та еще штучка. В свое время создавала независимые телеканалы, помогала независимым СМИ, как-то раз объявила Путина своим идейным врагом. Но сейчас-то что у нее ищут? Шпионскую аппаратуру? Так шпионы, как теперь стало ясно, все сидят в администрации президента...

Не надо искать рациональных объяснений всем этим действиям. Работает тот самый закон: если в каком-то месте убыло, то в других местах прибавится вдвое. А то и втрое..."

Вера Афанасьева:

"Владимир Владимирович все же испугался шамана — велел арестовать.

В России нет выборов, нет независимого суда, нет свободных СМИ, нет системной оппозиции.

Только и было опасностей для власти, что шаман.

Поэтому 40 вооруженных людей в масках, поэтому два автобуса с полицейскими, поэтому блокировали трассу — устранили опасность".

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Сегодня ночью на границе Бурятии и Иркутской области "доблестные" сотрудники полиции задержали якутского шамана Александра Габышева, который в течение последних месяцев сумел набрать огромную популярность среди россиян своей пешей прогулкой на Москву, с целью провести обряд по изгнанию Путина.

Для задержания "особо опасного преступника" было задействовано два автобуса с вооруженной полицией. Габышева жестко скрутили, загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ.

По разным данным, против якутского шамана могут быть возбуждены уголовные дела по статье 280 УК ("призыв к экстремистской деятельности") и 282.1 УК("Организация экстремистского сообщества").

Правящий чекистско-олигархический режим боится потерять власть до такой степени, что начал вести борьбу уже даже не с мнимой угрозой, а с комичной. Путин всерьез испугался якутского шамана.

Логика проста: "А вдруг дойдет? А вдруг и правда настоящий шаман?"

Это уже не режим "крепость" — это режим "окружить НацДеда живыми кольцами обороны и "брать" всех, кто хотя бы на 1% в теории вероятности способен нанести ему какой-либо вред".

Самая натуральная старческая деменция с элементами запущенной шизофрении".

Кирилл Лятс:

"Шаман, который идет на Москву изгонять Путина — сильнейший феномен наших дней. Во-первых, огромное большинство на него надеется, потому что больше не на кого, не на себя же, в самом деле. А шаман — это фактически длань Бога.

Во-вторых, это долгий, неумолимый перфоманс. Сродни цунами, которое еще до нас не дошло, но мы его уже видим, и понимаем, что нам кирдык.

...Поход Шамана — это как поршень шприца: он далеко, но те, кому шприц предназначен, уже ощущают дискомфорт.

Не исключаю, что как только Шаман пересечет границу Московской области, сабжа хватит удар.

А убивать Шамана нельзя — иначе кары небесные не оставят от Кремля камня на камне. Никто не спасется".

Он же:

"Стойте, губители!

Стойте, мучители!

Ну нахрена вы шамана похитили?!

Видно умом вы конкретно убогие.

Вас же покосит теперь онкология!

Или едой вы смертельно отравитесь,

Если немедленно вы не исправитесь.

Бейте же в бубны, шаманы Якутии:

Солнце встает, мы пока на распутии.

Встаньте, камлайте, шаманы Бурятии —

Не отдадим мы страну клептократии.

Ждем от шаманов исчадья изгнания.

Тщетны, противники, ваши старания!"

Егор Седов:

"Покушаться на шамана в стране, насквозь пронизанной глубинным язычеством... Н-да, это надо быть или безбашенно смелым (что-то смелости у них не видно), или невероятно поглупеть от страха. Шаман — это Фродо Бэггинс, не надо трогать Фродо!"

Елена Лихачева:

"Смех смехом, но как бывший житель Югры, видевший шаманов, я этим похитителям не завидую... такую песню испортили (с)".

Александр Плющев:

"Интересно, а Путин реально боится шамана? Ему же докладывали наверняка. Или решили не беспокоить? Спросят ли сегодня об этом Пескова?"

Елена Эфрос:

"Борис Стомахин — на свободе. Это хорошо.

Александр Габышев (шаман, шедший в Москву изгонять путина) может пополнить списки политзаключенных. Это очень плохо. Давайте следить за этой историей, она очень важна".

Телеграм-канал "Мастер пера":

"Арест якутского шамана Габышева, шедшего в Москву "изгонять президента", — не менее серьезная системная ошибка, чем приговор Устинову, олицетворяющий ущербность всего "московского дела". Арест шамана автоматически превращает мифический оккультный вызов, а, скорее всего — простой троллинг, — в очередной узел напряжения внутренней политики. Неадекватность реакции что на столичный протест, что на якутского шамана — одиночку ведет к дальнейшей разбалансировке системы..."

Юрий Шапошников:

"Полиция мемов не за горами

В России вчерашняя шутка — это сегодняшняя реальность.

Шаман-воин, шедший пешком в Москву изгонять Путина, захвачен. Нет, не демонами внешней тьмы, а вполне (для России) тривиально и буднично — неизвестными в масках.

Когда устроили погромы в штабах Навального, это выглядело закономерно. Навальный создал мощную всероссийскую структуру с неплохой информационной поддержкой, сотнями сторонников во всех крупных городах и опытом проведения уличных мероприятий.

Когда пришли за нацболами, я немало удивился. Кому могла понадобиться партия-зомби, умершая много лет назад и к тому же возглавляемая человеком, у которого риторика процентов на 70 совпадает с риторикой пропагандистских помоек типа НТВ или Вечера с Владимиром Соловьевым?

Но "шаман-воин", который обещал к 2021 году прийти в Москву и провести обряд экзорцизма???"

Эль Мюрид:

"Власть решила проблему шамана Габышева доступным для ее понимания способом — он вместе с сопровождающими его людьми задержан полицией. Вполне привычно: автобусы, группа карателей, всех по-быстрому закидали и увезли в сторону Улан-Удэ.

Власть настолько напугана, что начинает воевать с тенью. Габышева могут (а скорее всего, так и произойдет) обвинить в организации экстремистского сообщества.

Логика власти вполне очевидна: а вдруг дойдет? Причем не просто дойдет, а с огромной толпой присоединившихся по дороге? А вдруг начнет изгонять бесов не в Москве, а еще по пути? Незачем народ смущать, отрывать от "Воскресного вечера", пусть посидит, а там само собой как-нибудь рассосется".

Леонид Лялин:

"Непрочна наша оборона

и на изъяне в ней изъян

раз угрожает государству

шаман"