В России начнут по-новому взыскивать долги с граждан 2 19.09.2019, 16:32

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Полномочия коллекторов получат МФО, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ.

Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложили обновить систему взыскания долгов с граждан. Концепция закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", который в соответствии с "дорожной картой" по реализации механизма "регуляторной гильотины" должен заменить вызывающий многочисленные вопросы у рынка закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ), включает целый ряд нововведений, пишет finanz.ru.

Концепция, в частности, предполагает "установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности" физлиц. Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

При этом, в соответствии с новым законом, в реестр ФССП должны будут включаться не только коллекторы, но и любые организации, которые занимаются возвратом "просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств" физлиц "по договорам кредита (займа)". К ним относятся банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все они таким образом получат право встречаться с должником и звонить ему, направлять электронные сообщения и использовать "робота-коллектора".

Сегодня надзор за соблюдением банками закона о взыскании долгов находится в компетенции ЦБ, а введение нового реестра и регулирование со стороны ФССП создаст фактически дублирование функций, предупреждает президент АРБ Гарегин Тосунян. Включение в реестр организаций, для которых взыскание не основной вид деятельности, не обеспечивает эффективную защиту прав потребителей, добавляет президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников. Только за счет управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций реестр может вырасти в разы, и нет уверенности, что регулятору хватит мощностей, чтобы осуществить надзор за всеми, если даже сейчас их не хватает для взыскания по исполнительным листам, указывает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. По ее словам, предлагаемый претензионный порядок работы с задолженностью затянет процедуру взыскания - пока кредитор будет направлять должнику уведомление и ждать ответа, проценты продолжат накапливаться, что никак не облегчает жизнь должника.

Новый законопроект должен быть подготовлен и внесен в правительство до конца года.