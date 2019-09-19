Павел Северинец: Надо проводить массовую акцию протеста. Иного пути нет 11 19.09.2019, 16:44

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Павел Северинец

Фото: svaboda.org

Политик предлагает белорусам объединиться для массовой акции в защиту независимости.

Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец заявляет в интервью «Радыё Свабода», что Лукашенко - это не гарант независимости, а большая проблема, и рассказывает, что сегодня нужно делать демократическим силам.

Задача - избавиться от режима Лукашенко, который уничтожает независимость

- Журналисты, аналитики, политические активисты, просто неравнодушные граждане обсуждают информацию, озвученную российским изданием «Коммерсантъ» - об интеграционных документах, которые подписали премьер-министры Беларуси и России 6 сентября. Считаете ли вы это очередной, не стоящей большого внимания, подписанной бумагой, которых хватало за годы «интеграции», или на этот раз стоит говорить о реальной угрозе белорусскому суверенитету?

- Настораживает, что после публикации не было никаких серьезных опровержений. И если хотя бы часть так называемой «программы глубокой интеграции» правда - то надо выходить на улицы и устраивать массовые акции. Так, как это было в 1996 году.

- Насколько ваше мнение, которое вы уже высказали в «Фейсбуке», нашло поддержку среди других политических лидеров и активного общества?

- Политическое общество откликнулось. Мы видим в комментариях под постами - желание действовать есть. Кроме массовой уличной акции, у белорусского народа ничего не осталось. Петиции - это хорошо, стоит, чтобы их подписывали тысячи людей. Но на петиции ни Кремль, ни Лукашенко не обращают внимания.

Надо будет выходить в реал, многотысячными массовыми акциями. Белорусам есть что терять. Ведь когда сюда придет Кремль, Москва, олигархия, российская армия, ФСБ - мало что останется от нашей страны. Можно будет забыть даже о той моделе выживания, которую имеет белорусское общество последние годы.

Насчет отношения политических лидеров. Ближайшие дни мы будем советоваться, у нас будут возможности встретиться с политическими лидерами. И я считаю, что здесь и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, и КХП БНФ, и блогеры, те, кто участвует в «выборах», и те, кто их игнорирует - все должны объединиться. Ведь речь идет о том, быть или не быть Беларуси независимым государством.

Вырисовывается сразу несколько дат. 6 октября Статкевич уже пригласил на площадь Свободы в Минске. Там это будет проходить в рамках «избирательного пикета». Можно собрать много людей. «Дзяды» 31 октября - думаю, что надо будет превращать их в акцию за независимость. 16 ноября - суббота перед так называемым «голосованием», когда приедет много иностранных наблюдателей смотреть на так называемые «выборы». Я думаю, есть законодательная возможность проводить в этот день массовый пикет. И наконец, ближе к самой дате подписания, 8 декабря - на мой взгляд, это могла бы быть самая сильная акция.

- Последний год, особенно после так называемого «ультиматума» российского премьер-министра Медведева, Лукашенко нередко высказывался, что суверенитет нерушимый, что он никогда больше не сдаст независимость и так далее. И, как видим, эти высказывания имеют свое влияние, так как многие и политические аналитики, и комментаторы заявляют, что Лукашенко никогда не сдаст суверенитет, ибо это его власть. Как вы относитесь к такой логике?

- За последние месяцы мне также довелось слышать, даже от соратников, что, кроме Лукашенко, в Беларуси не осталось препятствий для кремлевского аншлюса. Но этот режим сам с помощью Кремля 25 лет расставлял ловушки для независимости - бросал в тюрьмы лучших белорусов, истреблял язык, культуру, ростки гражданского общества, разрушал экономику, грабил народ.

Сейчас некоторыми это не берется в расчет. Думают, что страх перед Кремлем вдруг переделал этот режим. Не переделал. Можно было бы принять такой поворот, если бы Лукашенко выступил с обращением, публично покаялся, упразднил все кабальные соглашения с Россией, отменил налог на «тунеядство», контрактную систему, сокращение пенсионного возраста и все остальные ужасающие вещи, которые как петли на шее белорусов. Люди не будут защищать петлю на своей шее.

Если Лукашенко хочет защитить независимость, то ему нужно дать свободу народу, провести свободные выборы и уйти самому. Выкручиваться дальше не получается, так как Россия давление усиливает, и рано или поздно затрещат кости.

Нам всем надо понимать - не Лукашенко гарант независимости. Гаранты независимости - Господь Бог и белорусский народ. Даже на Запад особой надежды нет. Возможно, они будут не против морально нас поддержать, но, как показывает пример Украины, очень серьезно впрягаться за нашу независимость не будут готовы.

Нам надо рассчитывать на ту массу белорусского народа, которая пока спит, которая думает, что все обойдется, что ничего не потеряется

- Не происходит ли сейчас в определенных дискуссиях подмена понятий, подмена целей? Когда некоторые забывают о роли Лукашенко, из-за которой и появилась угроза независимости, и - либо намеками, либо даже откровенно - говорят, что, мол, не то время, чтобы выступать против Лукашенко.

- Наша историческая ответственность в том, чтобы независимость сохранить. Одновременно нашей ответственностью есть избавление от режима Лукашенко, который эту независимость уничтожает. Лукашенко - это не часть решения. Лукашенко - это часть проблемы. Рано или поздно ему придется уходить.

Нам нужно придерживаться интересов белорусского народа, а Лукашенко выступает против этих интересов, против языка, культуры, реальной независимости. В конце концов, он может просто отбить у людей желание жить в своем независимом государстве, так как гайки закручиваются все больше.

Есть очень много людей, которые искренне верят, что нужно выбирать «меньшее зло». Есть люди, которые сознательно ведут такую политику, потому что в их понимании это «реал политик». Есть люди, которые должны об этом говорить, потому что их заставляют или им за это платят.

Я думаю, всем сейчас нужно воссоединиться, чтобы сказать «нет» России и «нет» Лукашенко. В критические моменты должна быть категоричность. Когда мы начинаем выбирать «меньшее зло», то мы терпим поражение. Категоричность - это необходимое условие, чтобы меньшими силами, моральной позицией разбудить белорусский народ.

- Прошедшие «президентские выборы» в 2015 году впервые прошли без Площади, даже без подготовки к Площади. В том числе был и такой аргумент - что, мол, если будет Площадь, то сюда придет Путин. Какое стратегическое направление должны выбрать оппозиционные силы на выборах 2020-го года?

- Надо будет в первую очередь делать поправку на угрозу независимости. Надо будет в любом случае закладывать массовый выход на улицу. Это будет либо протест против поглощения, которое готовит Россия, либо протест против режима, либо протест против того и другого. 2015 год - это было горькое поражение, это был урок для оппозиции, следующий после 2010 году.

И здесь мы должны выбирать - между крайностью необдуманного и неподготовленного протеста, и, с другой стороны, отсутствием протеста и полным подавлением общественной активности. Золотая середина лежит в плоскости всеобщего единства и стратегической продуманности своих шагов.

- Раньше, еще лет 10 назад и даже 5 лет назад, в отношении к Лукашенко все было довольно прозрачно. Против Лукашенко были люди, которые были направлены на европейский выбор, демократию, рынок. Но после 2014-го года появился новый тренд, когда против Лукашенко начали выступать пророссийские люди, «крымнашисты». Как можно учитывать этот аспект в политической деятельности? Если такой человек подходит к оппозиционному пикета и говорит, что любит Путина, но не любит Лукашенко - как на него реагировать?

- Такому человеку нужно постараться помочь избавиться от каши и тумана в голове. Надо постараться живыми примерами вывести его на правду о Беларуси. Расспрашивать, хорошо ли там в России, пробуждать в нем белоруса, расспрашивать о его жизни, откуда он, родители откуда. Это очень кропотливая работа, и нередко неблагодарная, так как человека, как правило, не прошибешь короткими разговорами.

Нельзя объединяться с пророссийскими активистами против Лукашенко - Москва обязательно это использует.

Нам надо рассчитывать на ту массу белорусского народа, которая пока спит. Она думает, что все обойдется, что ничего не потеряется. Повторюсь - если сюда придет Россия, белорусам есть что терять.