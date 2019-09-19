Великобритания ответила на ультиматум ЕС касательно Brexit 19.09.2019, 17:05

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Лондон выслал в Брюссель конфиденциальные документы, отражающие идеи по выходу из ЕС.

Великобритания представила Евросоюзу письменные документы с предложениями по выходу из тупика по Brexit.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Sky News.

Представитель правительства Великобритании подтвердил, что «конфиденциальные технические неофициальные документы, отражающие идеи, выдвинутые Великобританией», отправили в Брюссель.

Однако, по его словам, они подадут официальные письменные решения, когда будут готовы, «а не в соответствии с искусственным дедлайном, и когда ЕС даст понять, что будет конструктивно ими заниматься для замены бэкстопа».

Напомним, что ЕС выдвинул ультиматум премьер-министру Великобритании Борису Джонсону: представить свои предложения по Brexit до конца сентября или готовиться к «жесткому» выходу из союза.