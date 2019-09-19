В Минске идет большой «хапун» ГАИ 19 19.09.2019, 17:11

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Почему патрулей так много и как это влияет на движение?

Акция "доброты" от ГАИ закончилась: несколько дней назад ведомство сообщило, что спецмероприятия "Фильтр", при которых тотально проверяются все проезжающие авто, будут проводиться без предупреждения, пишет сайт abw.by. Возразить здесь нечего: обязанности информировать водителей о своих планах у Госавтоинспекции нет.

Но этим дело не ограничилось. В последние недели стало очевидным, что патрулирование улиц усилилось, причем проверки идут во всех районах Минска в любое время.

Но в век информационных технологий проблем с передачей данных о том, где работают экипажи ГАИ, нет - водители объединились в Viber-чат, в котором делятся своими невзгодами и предупреждают остальных, где расставлены стратегически важные силы правоохранителей и какой участок дороги лучше объехать подобру-поздорову.

Новичкам здесь доходчиво объясняют, что такое “Фильтр”, и тут же проводят мастер класс "Как слиться с окружающей средой".

Если смотреть на вещи непредвзято, то подобные спецмероприятия нужны и полезны. “Гонщики”, "бесправники", пьяные за рулем - если такой контингент будет вовремя обнаружен и исключен из дорожного движения, остальные только спасибо скажут. "Но не настолько же повально!" - возражают автомобилисты.

По словам водителей, проверки на самых напряженных участках в часы пик создают заторы, как следствие - приходится стоять в пробках, причем не по 10 минут.

Улица Кирова

Улица Каролинская

"Не вздумайте ехать от Денисовской в сторону аутлета к Пушкинской, - пересылает голосовое сообщение в чат один из пользователей. - 35 минут две остановки еду, уже нога от сцепления болит".

За менее чем пять дней экипажи ГАИ успели побывать на улицах Свердлова, Кирова, Козлова, Ванеева, Орловской, Каролинской, Логойском тракте и много где еще. Автомобилистов проверяли на проспекте Независимости и возле крупных торговых центров. Ну а "засады" на съездах с МКАД - дело святое: там, как заверяют водители, стоят очень часто.

Но увеличением числа экипажей на улицах Госавтоинспекция не ограничилась. Многие машины дополнительно маскируются.

"Да они просто прячутся! - говорит водитель Евгений. - Их цель не пресечь нарушение, а "срубить" как можно больше штрафов. Гаишники ведь тоже прекрасно понимают, что мы (автомобилисты. - Прим. авт.) друг друга предупреждаем. А если они будут стоять у всех на виду, люди могут объехать и других предупредить. Как тогда ловить? Вот и прячутся".

Автобизнес подготовил массу вопросов столичной ГАИ. Все то, что интересно нашим читателям, волнует и нас: как долго продлится такое усиленное патрулирование, понимает ли руководство Госавтоинспекции, что проверки документов в часы пик создают транспортные заторы в городе, будет ли эта проблема решаться, а если да, то как и когда?

Однако комментарий от начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александры Поповой журналисты так и не получили.

По неофициальной информации, которая имеется в распоряжении редакции, подразделения ГАИ действительно получили указания от руководства увеличить свое присутствие на улицах и усилить бдительность. И пусть весь мир подождет.