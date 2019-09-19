Минздрав РФ рекомендовал россиянам пить по литру пива пять дней в неделю 19 19.09.2019, 18:03

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0,9 литра пива в день несут «незначительный вред» здоровью, при условии, что в неделю человек остается трезвым хотя бы два дня.

Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 0,2 литра вина для женщин и около 0,9 литра пива пива для мужчин.

Как сообщает РИА, такие рекомендации дают эксперты Минздрава РФ. В пересчете на чистый спирт норма составляет 30 грамм для мужчин и 20 грамм для женщин.

Употреблять алкоголь, как считают в ведомстве, можно пять дней в неделю. Чтобы спиртное не наносило вред здоровью, обязательны два трезвых дня, указывают эксперты.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», - говорится в рекомендациях Минздрава.

Кроме того, существуют ситуации, когда любое употребление алкоголя крайне нежелательно, напоминают медики: речь идет, к примеру, об управлении автотранспортом или беременности.

По данным того же Минздрава, в настоящий момент 70% смертности мужчин в России в трудоспособном возрасте связано с алкоголем, напоминает «Коммерсант».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году уровень потребления алкоголя в России составлял 11,1 л спирта на человека в год. Это минимум за 27 лет.