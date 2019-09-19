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Умер диктатор Туниса Зин аль-Абидин Бен Али

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  • 19.09.2019, 18:30
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Умер диктатор Туниса Зин аль-Абидин Бен Али
Зин аль-Абидин Бен Али

С его свержения началась «арабская весна».

Второй правитель Туниса Зин аль-Абидин Бен Али умер в изгнании в Саудовской Аравии. Первым об этом сообщило тунисское радио Mosaique FM. Адвокат Бен Али подтвердил эту информацию Associated Press.

Бен Али умер в возрасте 83 лет в городе Джидда. Его тело должны передать в Мекку в ожидании решения его семьи о захоронении.

Зин аль-Абидин Бен Али был правителем Туниса в 1987-2011 годах. Он бежал из Туниса в Саудовскую Аравию в январе 2011 года после начала волнений в стране. Со свержения Бен Али началась «арабская весна» — волна протестов и восстаний в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В июле 2019 года умер первый свободно избранный президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси.


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