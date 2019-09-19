Минчане — активистам «Европейской Беларуси»: Надеемся на вас 19.09.2019, 18:36

Белорусы хотят, чтобы в стране появилась реальная политическая конкуренция.

А лукашенковским «выборам» — доверия нет. Об этом минчане рассказали YouTube-каналу «Европейской Беларуси».

- Я не верю в «выборы» в нашей стране, - говорит минчанин, пришедший на пикет гражданской кампании «Европейская Беларусь». - Я не верю в «выборы» потому, что нет еще свободных выборов в Беларуси. Я хочу, чтобы Беларусь была процветающей европейской страной.

- В нашей стране есть политические, экономические, социальные проблемы, - сказал еще один житель столицы. - Проблем масса. Отсутствие политической конкуренции - основная проблема. Надеемся на вас, на активистов, что политическая конкуренция появится.