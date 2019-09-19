Ученые узнали причину начала одного из ледниковых периодов 19.09.2019, 19:26

Он пошел на пользу многим видам.

Пыль от крупного астероида стала причиной одного из ледниковых периодов на Земле, который начался около 466 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров.

Об этом заявила группа ученых в новом исследовании, опубликованном в Science Advances, передает mail.ru.

Существует немало гипотез о причинах периодических оледенений Земли. Среди них: горообразовательные процессы, изменения светимости Солнца, вулканическая деятельность и другие. Причина Палеозойской ледниковой эры (460—230 млн лет назад) до сих пор была для ученых загадкой. Ученые предположили, что вызвать оледенение могла космическая пыль.

«Мусор» из космоса попадает в атмосферу Земли регулярно. Это частички астероидов, комет и других небесных тел. Как правило, их количество незначительно по сравнению с вулканическим пеплом, пылью от песчаных бурь или частичками морской соли.

Но 466 млн лет назад между Марсом и Юпитером в результате столкновения рассыпались два астероида. Ширина одного из них составляла около 150 км, установили исследователи. Они нашли следы этих космических тел в осадочных отложениях Земли — скалах, которые когда-то были морским дном.

«Обычно Земля получает около 40 тысяч тонн внеземного материала каждый год. Умножьте это на тысячу или десять тысяч», — рассказал Phys.org Филипп Хек, доцент Чикагского университета и один из авторов статьи.

В течение последующих 2 миллионов лет пыль от астероидов в большом количестве попадала в земную атмосферу, вызывая постепенное охлаждение планеты, говорят ученые.

Изменения были достаточно медленными. Флора и фауна смогли адаптироваться и даже извлечь выгоду из изменений: произошел настоящий бум новых видов, которые приспособились к выживанию в регионах с низкими температурами.