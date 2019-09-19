План по Крыму 1 Виталий Портников

19.09.2019, 19:42

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Виталий Портников

На что рассчитывает Москва.

Появление на ежегодном совещании ОБСЕ по учету человеческого измерения представителей аннексированного Крыма — еще один пример «тихой экспансии» российской дипломатии, с помощью которой она хочет добиться от международного сообщества признания российского статуса полуострова.

Не мытьем — так катаньем. Не заявлениями о признании — так согласием с выступлением представителей Крыма на международных площадках. Не хотите видеть крымских чиновников — выслушайте представителей «гражданского общества». Ведь «простые люди», как известно, ни в чем не виноваты. У них общие проблемы — их и нужно обсуждать, не вдаваясь в дискуссии о статусе.

Это похоже на старую и проверенную тактику любого оккупанта. Стоит только приоткрыть дверь, пожалеть бедного замерзшего ребенка, который просит стакан воды — и в дом вслед за ним ворвется целая орава с гиканьем и поисками ценных вещей хозяев.

Откроете дорогу привезенным оккупантом представителям «гражданского общества» — и завтра за ними потянутся крымские чиновники, которых нельзя будет исключить из официальных делегаций, и вообще — они обсуждают насущные вопросы.

Откроете дорогу крымским чиновникам — и завтра Москва будет требовать восстановить международное авиационное сообщение с Крымом, потому что «простые же люди» летают, это их наказывают, а не власть.

Откроете международное сообщение в небе — потребуют восстановить морские перевозки и круизы, это же тоже для людей.

И оглянуться не успеете, как от всех крымских санкций Запада останется одно воспоминание, а сам Крым — пусть без громких заявлений, но фактически — будет восприниматься окружающим миром как неотъемлемая часть Российской Федерации.

Похоже, на это и рассчитывает Москва, когда старается использовать любую международную площадку как доказательство своего контроля над Крымом, своего права на Крым и своего присутствия в Крыму.

И если Украина не будет оказывать такой политике действенного и постоянного сопротивления, то, уверен, она ничем не сможет помешать ее успеху.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»