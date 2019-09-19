Педагог Юлия Чернявская: Наша школа совсем не соответствует никакому современному положению 4 19.09.2019, 20:01

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Юлия Чернявская. Фото: tut.by

Изменились и дети, и мир, но не белорусская система образования и воспитания.

Белорусская школа совершенно не соответствует современному положению вещей. Об этом в комментарии belsat.eu заявила педагог и культуролог Юлия Чернявская, комментируя увольнение за угрозы ученику и восстановление в течение одной недели учительницы из гомельской школы № 15.

«Наша школа уже совсем не соответствует никакому современному положению. Нигде и никак. И такие истории, как с этой учительницей, закономерны. Это просто такой островок над пеной, который мы видим. А так из этого состоит вся школьная жизнь», – подчеркнула наша собеседница.

Юлия Чернявская отметила, что изменились и дети, и мир, но не белорусская система образования и воспитания. Изменилось и место учителя в сегодняшнем мире. По словам педагога, если раньше можно было быть «строгим, но справедливым», то «сейчас для ученика учитель потерял свою значимость, свое место».

«Нужно быть нестрогой. Нужно играть с ними в игры. Как-то развлекать. Но в любой учебной дисциплине нельзя все давать одинаково интересно и одинаково весело. И когда начинаются какие-то требования, то они тебя унижают в глазах твоих учеников. И их родителей тоже», – сказала собеседница.

По ее мнению, системы образования и воспитания нужно менять, но это займет «годы, а может, и десятилетия».

Для ученика учитель потерял свою значимость

Раскритиковала Юлия Чернявская и отношение родителей к образованию, когда школа воспринимается родителями как передержка, куда можно сдать детей, пока они сами заняты. При этом учителей, которых обязывают любить и воспитывать учеников, еще и критикуют в присутствии тех же учеников.

«Учитель — это какой-то человек, о котором дома можно говорить все, что угодно. Можно смеяться над ним вместе с ребенком. Можно говорить, что он такой неуспешный и поэтому работает в школе, а ты — сынок или дочка — знай, мы ему покоя не дадим», — заявила педагог.

По ее мнению, отношения с учителем нужно решать не с ребенком, а вне ребенка.

«Мать или отец, учитель, директор — это взрослый мир. А ребенок — это уже совсем другой мир. И вы сколько можете, столько и общайтесь с учителем, с директором, пишите в СМИ, но не нужно настраивать ребенка против учителя. Относиться к нему с пренебрежением», — подчеркнула Юлия Чернявская.

Бить детей нельзя

В любом случае, отметила собеседница, бить детей или кричать на них матом нельзя – ни учителям, ни родителям.

«Но я очень хорошо понимаю, что пожилая учительница может просто быть убита всем этим. У нее может быть нервное состояние. И это надо как-то лечить, а не гнать в один момент, а потом в один момент гнать директора», – сказала эксперт, добавив, что мгновенные решения вопроса – это просто попытки заткнуть дыру.

13 сентября из гомельской школы № 15 уволили учительницу начальных классов, которая во время урока русского языка угрожала школьнику, что ударит его партой, оскорбляла его и грязно ругалась. Видео происшествия прислали родители одного из учеников. Увольнение вызвало неоднозначную реакцию. В том числе и некоторые родители учеников школы жалели учительницу.

18 сентября стало известно, что учительницу восстановили на работе после личного вмешательства в ситуацию Александра Лукашенко. Директора же школы уволили.

Сам диктатор заявил после, что «на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то».