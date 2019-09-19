Как Беларусь зарабатывает на российско-украинских санкциях 1 19.09.2019, 20:12

Беларусь активно пользуется санкционными отношениями между РФ и Украиной и наращивает поставки продукции.

Tut.by собрал несколько характерных примеров.

Удобрения

Недавно мы сообщали о том, что Беларусь стала главным поставщиком удобрений в Украину. Хотя ранее пальма первенства была за Россией. Постепенно вслед за азотными и калийными удобрениями Беларусь нарастила поставки в самой массовой категории — удобрений с двумя, тремя элементами (NPK). Общий объем поставок белорусских минудобрений южным соседям уже сейчас оценивается в 200 млн долларов. Стоит отметить, что в Беларуси есть три крупных производителя удобрений, поэтому успех неудивителен. Однако на украинских заводах считают, что после запрета с 1 июля поставок удобрения из РФ «удивительным образом» вырос импорт из ряда стран, в том числе Беларуси. По их мнению, это свидетельствует о том, что РФ продолжает экспортировать в Украину удобрения, пользуясь торговыми преимуществами других стран. Поэтому 21 августа Межведомственная комиссия по международной торговле начала расследование в отношении импорта в Украину минеральных удобрений независимо от страны происхождения.

Уголь

Недавно Беларусь стала одним из основных поставщиков угля в Украину, а по газовым маркам обошла всех конкурентов. Топливо этих марок используется генерацией, металлургическими и цементными заводами. Поставки выросли, потому что с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле.

По данным naviny.by, за шесть месяцев этого года Беларусь закупила в России 1,35 млн тонн угля почти на 93 млн долларов. По сравнению с прошлым годом физические объемы выросли в 4,9 раза, валютная выручка — в 4,2 раза. За первое полугодие Беларусь отгрузила за рубеж 1,2 млн тонн угля на 101 млн долларов. В физическом выражении поставки выросли в 9,7 раз, в денежном — в 8,4 раза. Основной объем пришелся на Украину. За январь-июнь этого года было отгружено 1 млн тонн на 83 млн долларов. В количественном выражении поставки выросли в 472 раза, в денежном — в 458 раз.

Уголь отгружается в Украину из Беларуси железнодорожным транспортом. В декларациях страной происхождения товара обозначена Россия. Поставками угля занимается десяток белорусских компаний, которые в основном были зарегистрированы с 2014 по 2019 годы.

Не исключено, что этот рост поставок продолжится. В Украине готовятся к отопительному сезону, а уголь играет важную роль в топливно-энергетическом комплексе.

Топливо

Белорусское автомобильное топливо уже много лет занимает лидирующее положение на украинском рынке. Объемы могли быть и больше, если бы осенью прошлого года Россия не ввела запрет на поставку российских нефтепродуктов в Беларусь. Кремль посчитал, что Минск в состоянии сам обеспечивать себя бензином, дизтопливом и автогазом. Таким образом РФ решила заблокировать белорусский реэкспорт в Украину. Беларусь закупала нефтепродукты у России, но не использовала сама, продавали — в основном в Украину и зарабатывала на этом более миллиарда долларов.

Недавно Украина ввела специальную пошлину на импорт дизтоплива российского производства по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс». Недополученные объемы Киев надеется компенсировать ростом поставок из других стран. По неофициальной информации, украинские власти уже провели переговоры с Минском на этот счет.

ВПК

Еще одна статья белорусского экспорта — это так называемые товары двойного назначения. Хотя, по официальной информации, Беларусь не торгует с Украиной военной продукцией, чтобы не раздражать Россию и поддерживать статус нейтральной площадки по урегулированию украинского кризиса.

В качестве примера приведем историю с Минским автозаводом, который наращивает поставки в Украину. В первом полугодии этого года МАЗ занял пятое место среди поставщиков грузовых автомобилей на этот рынок, обойдя даже ГАЗ. Однако в бытность президентства Петра Порошенко проходила информация, что белорусский гигант заключил соглашения с корпорацией «Богдан» на производство в Черкассах грузовиков двойного назначения из белорусских и украинских комплектующих. Хотя представители МАЗа утверждали, что предприятие не имеет контрактов на поставку техники украинским силовикам.

Не секрет, что Беларусь снабжает украинскую армию запасными частями, специальными тканями и прочими подручными товарами. Украинские компании закупают белорусское топливо для нужд Минобороны Украины. В частности, в начале года военные приобрели крупную партию дизельного топлива арктической марки, которое произведено на Мозырском НПЗ.

Выросли поставки в Украину и оптики, приборов ночного видения, прицелов, тепловизоров из Беларуси. Украинским военным хорошо известна компания с белорусскими корнями Yukon Advanced Optics Worldwide, которая имеет регистрацию в США, Литве, России и Китае.

Сыр

Впрочем, поставки продукции идут не только в Украину. Еще в прошлом году появлялась информация, что Беларусь завозила в Россию украинский сыр под видом продукции из Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино. Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано говорила, что до 25% сыров на рынке России могут быть украинского происхождения.

В этом году в Гомеле были вынесены приговоры бизнесменам по поводу незаконной предпринимательской деятельности, в том числе и за поставку украинских сыров в Россию.

Однако Украине до сих пор не довелось восстановить докризисные объемы экспортных поставок, 80% которых приходилось на РФ. За январь-август экспорт сыров из Украины сократился на 19,5% до 4,3 тыс. тонн, а импорт вырос в 1,6 раза до 12,5 тыс. тонн.