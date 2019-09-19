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Разумков подписал закон об импичменте президента Украины

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  • 19.09.2019, 20:48
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Разумков подписал закон об импичменте президента Украины
Дмитрий Разумков

Закон теперь передали на подпись Владимиру Зеленскому.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)". Об этом свидетельствует информация на сайте украинского парламента.

Теперь документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Законопроект об импичменте внес в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский. Документ был определен как неотложный. "Верховная Рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", – сказано в тексте закона.

10 сентября Рада приняла документ за основу и в целом.

Ряд оппозиционных депутатов высказывали возражения по поводу процедуры принятия законопроекта, который монобольшинство признало не нуждающимся в доработке.

19 сентября парламент не поддержал проект постановления №1012-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10 сентября 2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". "За" высказался только 101 депутат при минимально необходимых 226 голосах. Против проголосовали 14 парламентариев, 249 воздержались.


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