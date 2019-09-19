Разумков подписал закон об импичменте президента Украины 1 19.09.2019, 20:48

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Дмитрий Разумков

Закон теперь передали на подпись Владимиру Зеленскому.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)". Об этом свидетельствует информация на сайте украинского парламента.

Теперь документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Законопроект об импичменте внес в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский. Документ был определен как неотложный. "Верховная Рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", – сказано в тексте закона.

10 сентября Рада приняла документ за основу и в целом.

Ряд оппозиционных депутатов высказывали возражения по поводу процедуры принятия законопроекта, который монобольшинство признало не нуждающимся в доработке.

19 сентября парламент не поддержал проект постановления №1012-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10 сентября 2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". "За" высказался только 101 депутат при минимально необходимых 226 голосах. Против проголосовали 14 парламентариев, 249 воздержались.