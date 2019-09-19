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В центре Бреста легковушка несколько метров «прокатила» женщину на капоте

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  • 19.09.2019, 21:32
  • 1,384
В центре Бреста легковушка несколько метров «прокатила» женщину на капоте
Иллюстрационное фото

Женщина переходила проспект на зеленый свет.

В Бресте 19 сентября легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. ДТП попало на камеру видеонаблюдения, пишет tut.by.

Авария произошла на пересечении проспекта Машерова и улицы Советских Пограничников. На записи видно, что женщина перешла проспект на зеленый свет, повернула направо и вышла на регулируемый пешеходный переход.

Судя по видео, для неё на этом переходе горел запрещающий сигнал светофора. Тем не менее она пошла через улицу. И недалеко от тротуара её сбил легковой автомобиль, который поворачивал налево. Несколько метров машина провезла женщину на капоте.

Потом к ней подбежал водитель и очевидцы аварии. С места ДТП пострадавшую женщину забрала скорая.


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