Путин уверовал в Шамана 3 Иван Яковина

19.09.2019, 21:41

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Иван Яковина

За шамана Александра Габышева уже миллионы людей болеют по всему миру.

Начну сегодня с действительно важного события в РФ. 19 сентября стало известно, что Владимир Путин уверовал в якутского шамана Александра Габышева и в его миссию. (Он, напомню, считает Путина демоном и хочет изгнать его в ад). Кремль долго делал вид, что не считает шамана интересным, но сегодня натравил на него тяжело вооруженных федеральных силовиков, которые захватили шамана где-то между Бурятией и Иркутской областью. При этом местные силовики об операции ничего не знали, а похищенного шамана тайно, на специальном самолете, срочно доставили из Улан-Удэ в его родной Якутск, откуда Габышев полгода назад начал свое пешее путешествие.

При этом точно известно, что якутские силовики шамана даже не искали — его имени нет в соответствующих списках. Путин, дела у которого с каждой неделей идут все хуже, отправил Габышева назад, к началу дороги, чтобы вернуть себе удачу и везение. Других объяснений тут просто нет, так как даже в России колдовство пока не считается уголовно наказуемым преступлением — сажать шамана просто не за что. Мне тут кажется важным вот что: если президент РФ все-таки признал в якуте опасного противника и направил против него спецслужбы, значит, он и правда потерял адекватность. Даже и не знаю, хорошо это или плохо. Впрочем, я надеюсь, что о шамане мы еще услышим: все-таки за него уже миллионы людей болеют по всему миру.

Еще одним крупным поражением Путина на этой неделе стал отказ Украины от начала урегулирования конфликта на Донбассе по «формуле Штайнмайера». Эта формула фактически означала бы победу России в войне против Украины. Москва получила бы возможность влиять на ключевые решения Киева через свои марионеточные власти в Донецке. Когда стало ясно, что этого не произойдет, очень расстроились две категории граждан: Владимир Путин и его миньоны в Москве, а также некоторые люди в Киеве, страстно желающие увидеть «зраду» в исполнении нового президента Украины. Очень уж им хочется объявить: «Смотрите, мы были правы!». К счастью, на данный момент и те, и другие остались в дураках.

Иван Яковина, «Новое время»