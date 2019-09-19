Сергей Костицын: Грабовский подначивает, мол, давай быстрее восстанавливайся — выйдем в одном звене 19.09.2019, 21:44

Сергей Костицын

Нападающий минского «Динамо» рассказал, каково работать под началом Михаила Грабовского.

Нападающий минского "Динамо" Сергей Костицын, восстанавливающийся после сложной операции, в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал, каково работать под началом Михаила Грабовского.

- Почему-то многие считали, что после восстановления для белорусов нелегионерского статуса в России Костицыны на родине не задержатся.

- Для меня это был не вариант: двухлетний контракт с "Динамо" плюс операция. У Андрея — годичный, и предложения имелись. Но брат решил остаться со мной. Почему нет: ты на родине, новый тренерский штаб грамотный и располагающий к нормальной работе.

- Каково Костицыну быть под началом Грабовского?

- Очень даже неплохо. В понедельник вот вместе вышли на лед. Он подначил: мол, давай быстрее восстанавливайся, набирай форму — выйдем в одном звене.

- Шутил, конечно?

- А вот не знаю — это у него надо спросить.

- Представляешь себя на его месте?

- Честно — нет. Все-таки мне еще, считаю, рановато заканчивать. Даже не готов сейчас ответить, хочу я в будущем стать тренером или не очень. И потом не у всех так удачно складываются обстоятельства. Миша не скрывает, что решил попробовать себя в новом деле только потому, что "Динамо" принял Вудкрофт. При любом другом раскладе его, наверное, сегодня в команде не было бы.