Сергей Антончик: Поменяется власть и наш флаг будет развеваться над страной 1 19.09.2019, 23:03

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Сергей Антончик

Сегодня - день национальных символов Беларуси.

Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» – государственная символика. Республика Беларусь – официальное название. Такое решение принял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва после распада СССР 19 сентября 1991 года, пишет «Белсат».

Весна, которая наступила в сентябре – историческая символика вместо советской, и почти год как единый государственный язык – белорусский.

Погоня и бело-красно-белый флаг – впервые ставший стягом Белорусской Народной Республики в 1918 году оставались государственными символами Независимой Беларуси лишь четыре года. По инициативе Александра Лукашенко был проведен «референдум», на который было вынесено четыре вопроса: о государственной символике, языке, интеграции с Россией и правах президента распускать парламент.

Возвращение символов невозможно без смены власти – считает Сергей Антончик. При этом экс-депутат Верховного совета не теряет оптимизма.

«Герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг – принадлежит всем поколениям белорусов. Придут новые поколения, поменяется власть и наш флаг будет развеваться над страной, а наш герб украсит форму наших военных», – подчеркивает Антончик.

В 1995 флаг БНР и герб «Погоня» лишились статуса официальных символов, но трепетное отношение граждан к ним осталось. И эти символы и вправду живы – они украшают машины, сувениры и остаются штандартом беларуского национального движения.

Вот что говорят об этом белорусы:

«Это как минимум преступление. Мне вот 30 лет. И мне стыдно, что я в повседневной жизни не использую белорусский язык».

«Мы должны говорить на белорусском языке, потому что приезжаешь в Украину, там они на своем разговаривают. Приезжаешь в любую другую страну заграницу, там они тоже все на своем.

«Мы Белорусы и свою независимость мы должны отстаивать, а раз мы хотим отстаивать свою независимость, то нам нужно иметь свои символы – только свои».