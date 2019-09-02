Россия готовится к нефти по $40 за баррель 9 2.09.2019, 7:35

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Об этом заявил министр экономического развития.

Оптимальной для Российской экономики ценой на нефть является $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает РБК.

«Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40. Хотя, конечно, лучше 60 — это оптимальная цена», — сказал Орешкин.

По его словам, цена в $60 за барр. — это уровень, при котором можно спокойно инвестировать в новые проекты и заниматься их развитием. Но даже при падении цен $40 за барр. Россия не будет испытывать серьезного давления на внутреннюю экономику и финансовый рынок с точки зрения платежного баланса и бюджета, добавил Орешкин.

Если в 2014 году для поддержания бюджета и платежного баланса России нужна была нефть по $115 за барр., то теперь эта сумма снизилась до $45, рассказал министр. В случае, если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, это скажется и на России, «но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», пояснил он.

Орешкин напомнил, что за последние пять лет было введено новое бюджетное правило, проведена программа бюджетной консолидации и переход к плавающему курсу, а также введено инфляционное таргетирование.

Глава МЭР добавил, что проблем все еще много и, в частности, нужно заниматься регионами с высокой безработицей, думать, как увеличить качественную миграцию и снизить отток высококвалифицированных кадров за рубеж.

Согласно консервативному сценарию макроэкономического прогноза МЭР, с которым ознакомилсяРБК, Россия с 2020 года останется без сверхдоходов от нефти, а курс доллара превысит 70 руб. в 2024 году. В этом варианте средняя цена на нефть совпадает с заложенной в бюджете для отсечения сверхдоходов ($42,5 за барр. в 2020 году и $45,9 за барр. в 2024 году).

Согласно бюджетному правилу, дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за барр. в ценах 2017 года (этот уровень ежегодно индексируют на 2%). На сверхдоходы Минфин закупает валюту для резервных фондов.