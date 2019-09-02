«90% учителей уже не доверяют считать бюллетени» 9 2.09.2019, 7:45

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Иллюстрационное фото

Откровенное письмо белорусского учителя.

Телеграм-канал NEXTA опубликовал письмо белорусского учителя:

- Работаю в школе всего второй год, - рассказывает молодой белорусский учитель. - Первое, что услышал: забудь про все свои принципы! Хочешь работать педагогом - будь добр выполнять приказы. Даже тупые и абсурдные. Осмелишься возмущаться - запуганные коллеги тебя не поддержат никогда. Поэтому все "бунты" заканчиваются обсуждением шепотом в лаборантских или, как у нас говорят, "за шкафом".

Ставка молодого учителя в Минске - всего 350 рублей. Хочешь больше? Работай на полторы-две ставки, по сути - ночуй в школе. В случае с классным руководством забыть о сне и личной жизни придется от слова "совсем". А ведь еще и дома нужно готовиться к урокам, проверять тетради - это время не оплачивается вовсе.

На фоне маленьких зарплат особо возмущают денежные поборы. Подписка на "Настаўніцкую газету" (90 рублей в год), взносы в Красный крест (от 10 рублей и выше), сборы денег на "субботники"... А еще - постоянные массовки. Наличие хоть какой-то публики на мероприятиях и спортивных соревнованиях - это почти всегда заслуга учителей и школьников. Начальство не волнует погода на улице. И в +32, и в -25 у учителя - приказ! А приказы не обсуждают. Когда включите телевизор и увидите какой-нибудь парад или спортивное мероприятие - обратите внимание на одежду людей и на долю женского состава. "Училку" всегда видно за километр.

Любишь работать в школе и учить детей - со всем этим придется смириться. Контрактная система позволяет избавляться от неудобных легко и просто. А коллективный бунт закончится тем, что уволят вообще всех. Да и директора не всегда хочется подставлять - среди них встречаются и хорошие люди.

Тема, которую давно все обсуждают - учителя и выборы. Могу с чистой совестью сказать, что 90 процентам учителей уже не доверяют считать бюллетени. Педагоги лишь занимаются организацией этих самых выборов - готовят школу к посещению "сознательными" гражданами. А махинации и фальсификации организует комиссия из чиновников, приезжающих на избирательные участки в школах.

В 2018 году мне приказали самому быть "наблюдателем". Члены комиссии открыто смеялись и говорили между собой: "Ну что, как думаете, много нам заплатят за фальсификацию выборов?". Уходим вечером домой - урна опечатана. Утром - пломбы нет. На замечание комиссия просто посылает нас подальше. Доложишь - получишь проблемы на работе.

И напоследок о самом нашем образовании. Все думают, что у нас плохие учителя. На самом деле это не так. Есть очень много талантливых педагогов, но они быстро сбегают из школ. Либо их затыкают... родители! Да-да, вы не ослышались. Сегодня родитель позволяет себе командовать учителем. Клянчить отметки - это нормально. Если учитель не идет на поводу, то родитель начинает жаловаться во все возможные инстанции. И учителю приходится идти на уступки. Могу сказать по своему опыту - реальные знания детей сейчас, в среднем, балла на три ниже, чем мы им выставляем, чтобы не иметь проблем.

Общаясь с детьми, слышу шокирующие вещи: уже класса с шестого они мечтают уехать из Беларуси, "потому что здесь нет будущего". А чтобы оно появилось - нам, взрослым, надо перестать бояться и консолидироваться. Только вместе мы победим.

Жыве Беларусь! Жыве вечна!