Крэйг Вудкрофт: Хочу доказать людям, что они смогут гордиться своей командой 1 2.09.2019, 7:54

Наставник «зубров» раскрыл планы на грядущий сезон КХЛ.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкркрофт пообещал, что в грядущем сезоне КХЛ страна сможет гордиться выступлением "зубров", сообщает pressball.by.

- Мистер Вудкрофт, с возвращением в Беларусь. Было ли вам сложно решиться возглавить минское "Динамо" вновь?

- Во-первых, хочу сказать, что я очень счастлив вернуться. Это было легкое решение, если говорить откровенно. Минск — особенное место для меня, ведь я хорошо знаю город, большинство игроков и фанатов. Мой опыт здесь в первый раз был великолепным как в личном плане, так и профессиональном. Поэтому, когда предложили вернуться, мне не нужно было много времени, чтобы согласиться. Даже не смотря на все трудности, которые предстоят, я рад быть в Беларуси.

- Два года назад вы показали великолепный результат. "Динамо" никогда не заканчивало регулярный сезон насколько высоко в таблице КХЛ. Могу предположить, что сейчас от вас будут ждать повторения того самого успеха. Не боитесь ли этого?

Это большой вызов, и я готов принять его. Готов делать то, что необходимо: помочь команде достичь успеха, подняться выше, закатать рукава и работать. Конечно, это совершенно другой клуб, все это понимают. Но я готов доказать людям, которые сомневаются в нас и в той перестройке, что сейчас происходит. Хочу показать зрителям, что это правильный путь. Это шанс для молодых хоккеистов заиграть на более высоком уровне. "Динамо" готово показать всем, что делаем настоящую работу. Конечно, не всегда все идет гладко. Но люди должны относиться к этому с терпением и пониманием, потому что конечный результат, которого мы сможем достичь, будет только позитивным.

- Наверное, главным результатом будет, если в "Динамо" вырастут игроки под чемпионат мира по хоккею в Минске в 2021 году?

- Да, так точно. Давайте будет откровенны: стоят две задачи. Мы должны развивать игроков в "Динамо" на уровне КХЛ, чтобы клуб становился лучше и моложе. Но также важно, чтобы появлялись качественные и мастеровитые хоккеисты для национальной сборной. Ведь все же клуб и сборная не могут существовать порознь. И мы сделаем так, чтобы эти две команды работали сообща.

- Стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Что ждет команду в этом году?

- Мы будем развиваться шаг за шагом, день за днем. Это ключ к успеху. И я не побоюсь быть нескромным, заявляя, что собираюсь вывести эту команду в плей-офф. И я уверен, что мы можем это сделать. Тот стиль, в который мы хотим играть, приведет нас к выполнению главной задачи. Ключевым моментом будет то, чтобы хоккеисты чувствовали себя комфортно в той игровой системе, которую мы проповедуем. Они должны будут добавить в мастерстве, лучше кататься, действовать опаснее в атаке. Это позволит им извлекать выгоду из ошибок соперников. Все это рабочий процесс. Такая же ситуация была у меня в Минске два сезона назад. Мы с тренерским штабом готовы учить игроков. Я настроен оптимистично. "Динамо" начинает уже завтра. Я хочу доказать людям, что они смогут гордиться своей командой. Страна сможет гордиться "зубрами". И мы будем трудиться ради этого, — сказал Вудкрофт в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1", отвечая на вопросы Кристины Камыш.