В Беларуси проходят школьные линейки 2.09.2019, 8:15

Фото: tut.by

За парты в этом году сядет более миллиона учеников.

В этом году ученикам повезло: летние каникулы оказались на один день длиннее, и школьные линейки проходят сегодня, 2 сентября, пишет tut.by.

Нынешней осенью новый учебный год начнется для 1 миллиона 30 тысяч мальчиков и девочек. Заниматься с ними будет более 90 тысяч педагогов.

В 2019—2020 учебном году в стране будут работать около 3 тысяч средних учебных заведений. Восемь из них — новые.

— Семь из них откроют свои двери уже 2 сентября, — отметила Ирина Коржова, замначальника управления общего среднего образования Министерства образования. — Это учебные заведения в Могилеве, Островце и по две школы в Минске и Бресте.

По словам Ирины Коржовой, с каждым годом количество учащихся в школах растет. Больше становится и первоклассников. Так, в этом сентябре первый раз в первый класс придет 115 тысяч учеников. А еще — более 4300 молодых специалистов.

Совсем скоро учеников и учителей закрутит круговорот уроков, домашних заданий и оценок — а пока важная информация. Каникулы у детей в этом учебном году будут такими:

осенние — 9 дней: с 1 ноября по 9 ноября 2019 года включительно;

зимние — 17 дней: с 26 декабря 2019 года по 11 января 2020-го включительно;

весенние — 6 дней: с 30 марта по 4 апреля 2020 года включительно;

летние — 92 дня: с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Первым и вторым классам повезет: в третьей четверти для них устроят дополнительные зимние каникулы длиной в 7 дней — с 17 февраля по 23 февраля 2020 года.