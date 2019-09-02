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Ученые обнаружили обитаемую «супер-Землю»

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  • 2.09.2019, 8:09
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Ученые обнаружили обитаемую «супер-Землю»

Она больше нашей планеты в два раза.

Вокруг звезды Бернарда есть планета, которая вполне может быть обитаемой. И расположена она на расстоянии всего шесть световых лет, что по меркам Вселенной очень мало. О таком открытии сообщили американские астрономы из Университета Вилланова (Villanova University) на ежегодном съезде, пишет kp.ru.

Планету назвали Barnard's Star b, она же GJ 699 b. Она в 2,3 раза тяжелее нашей планеты, поэтому неофициально называется «супер-Землей». Обнаружили ее с помощью телескопа HARPS (ESO’s planet-hunting instrument). Он специально ориентирован именно на поиск планет. Телескоп наблюдает за поведением звезды, вокруг которой, предположительно, вращается планета. Из-за этого движения звезда, в свою очередь, колеблется. Это и фиксирует устройство.

Ученые рассказали, что год на этой «супер-Земле» длится всего 233 дня и на планете очень холодно: температура на поверхности может опускаться до -150 градусов. Предположительно, GJ 699 b скована льдом, но вот под его толщей вполне может быть вода, а значит, и жизнь.


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