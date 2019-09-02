Вице-премьер РФ: Взрыв под Северодвинском связан с созданием новой техники 5 2.09.2019, 8:24

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Российские власти пытаются преуменьшить последствия ядерного ЧП?

Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

«Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски. Более подробно я не хотел бы это комментировать», — сказал он и добавил, что «исчерпывающий комментарий» уже дал главнокомандующий, то есть президент России Владимир Путин.

Случившееся Борисов назвал трагедией, напомнив, что в результате инцидента погибли несколько человек. По его словам, опасность для здоровья от полученных доз облучения исключена как для пострадавших, так и для врачей, оказывавших им помощь.

Взрыв на полигоне произошел 8 августа, позже в «Росатоме» сообщили, что происшествие случилось во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания, погибли пять сотрудников госкорпорации. По данным Росгидромета, в день взрыва радиационный фон в районе инцидента кратковременно повышался до 1,78 микрозиверта в час при норме в 0,11 микрозиверта.

Путин впервые прокомментировал случившееся 19 августа. По словам президента, погибшие выполняли «важнейшую государственную функцию» и пообещал, что они будут представлены к госнаградам. Глава государства заверил, что ситуация находится под контролем и никакой угрозы в связи со взрывом нет.

И.о. постпреда России при международных организациях Алексей Карпов говорил, что испытания связаны с испытаниями оружия в связи с выходом США из договора по ПРО, однако, как уточнил дипломат, инцидент не связан с ядерными испытаниями.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что речь идет об испытаниях ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Такую версию поддержали президент США Дональд Трамп, который написал в Twitter, что взрыв «российского Skyfall («Буревестник» в американской классификации. — РБК) заставил многих поволноваться из-за возможного загрязнения воздуха. В свою очередь, собеседники телеканала CNBC утверждают, что взрыв произошел во время операции по подъему «потерянной при предыдущих испытаниях ракеты».