закрыть
2 сентября 2019, понедельник, 9:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Появились кадры из эпицентра урагана «Дориан»

2
  • 2.09.2019, 8:48
  • 1,556
Появились кадры из эпицентра урагана «Дориан»

«Стена» облаков напоминает трибуны стадиона.

Нaциональный центр США по слежению за ураганами (NHC) опубликовал кaдры из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов, сообщает iz.ru.

На размещенной в Twitter фотографии можно наблюдать так называемый «эффект стадиона», при котором облачный вихрь вокруг ядра урагана заметно расширяется кверху, а внутри «стена» облаков напоминает трибуны стадиона.

Также видео урагана стали появляться в социальных сетях. На размещенных кадрах видно, что деревья гнутся под мощными порывами ветра, а улицы уже затоплены водой.

Ранее 1 сентября сообщалось, что ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. «Дориан» может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.

30 августа президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана «Дориан» ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.


популярное за неделю

Мнение

Молодецкая забава
Молодецкая забава Константин Скуратович
Сырихи нашего времени
Сырихи нашего времени Ирина Халип
Будущее, которое у нас уже почти было
Будущее, которое у нас уже почти было Андрей Санников
Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов