Появились кадры из эпицентра урагана «Дориан» 2 2.09.2019, 8:48

1,556

«Стена» облаков напоминает трибуны стадиона.

Нaциональный центр США по слежению за ураганами (NHC) опубликовал кaдры из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов, сообщает iz.ru.

На размещенной в Twitter фотографии можно наблюдать так называемый «эффект стадиона», при котором облачный вихрь вокруг ядра урагана заметно расширяется кверху, а внутри «стена» облаков напоминает трибуны стадиона.

Here's a look at what scientists call the "stadium effect" inside the eye of #Dorian from @NOAA scientists. This happens at times in very strong hurricanes. The latest forecast on Dorian is available at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Knv6w7nXP6 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

Также видео урагана стали появляться в социальных сетях. На размещенных кадрах видно, что деревья гнутся под мощными порывами ветра, а улицы уже затоплены водой.

Ранее 1 сентября сообщалось, что ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. «Дориан» может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.

30 августа президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана «Дориан» ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.