Что продают белорусам под видом «красной икры»: новое расследование 6 2.09.2019, 9:11

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Огромное количество людей покупают фальшивый продукт, не зная об этом.

В начале августа журналистам onliner.by с пенсионерской помощью удалось купить две банки фальшивой икры — статус был позже официально подтвержден институтом НАН, не нашедшим в икре ДНК рыбы. Но пока мы делали свою работу, проверяющие, контролирующие, государственные органы вели свою. В этой части икорного расследования: результаты госпроверки, исследование «икры» на безопасность и интервью с тем, в чьей палатке она продавалась.

Первую часть икорной истории читайте здесь.

Санстанция: «Ярмарка закрыта, икры нет, документы в порядке»

Итак, минчанин Артем написал жалобу в райисполком. Ее по всем правилам перенаправили в санстанцию Заводского района. Но в тот же день или на следующий ярмарка закончилась.

— Самое смешное, что продукции уже не было: ярмарка закончилась 4 августа, а мы начали заниматься вопросом 6-го числа, — объясняют в санстанции.

Чтобы отреагировать на жалобу, они нашли и вызвали официального продавца икры. Им оказался гражданин России Максим, он же официальный представитель ИП Лопаевой Л. С. Когда мы не нашли такую ИП в белорусском реестре, то решили: выдумка. Но дело оказалось в другом: это индивидуальный предприниматель из России.

— Он показал нам документы, хотя зачем они нам… Мы криминалистическими делами не занимаемся, это все таможня должна была смотреть на въезде, — подытожили в санстанции.

Еще раз переводим на простой язык, что случилось: райисполком получил жалобу от Артема, отправил ее в санстанцию, там съездили на ярмарку, ничего уже не нашли, вызвали продавца икры, посмотрели его документы и ответили в исполком: все в порядке.

Райисполком: «Поезд ушел»

— Конечно, мы связывались и нашли продавца — это представитель ИП, — рассказала Ольга Прокотень, начальник отдела торговли и услуг исполкома Заводского района. — Он пришел со всеми документами, все правомерные: и сертификаты, и накладные, и ГОСТы. А отбор сделать мы не можем, потому ярмарка уже не работает. Если бы мы пришли на точку и сделали отбор… А так нет смысла. В таких случаях надо брать с поличным. А когда поезд ушел, то ловить тяжело. Но представьте, что это продавец «левак» свой гнала. А Лопаева и Максим до глубины души порядочные люди. Таких случаев было много, особенно когда киоски на остановках стояли.

— Когда в следующий раз ситуация повторится, все будут готовы?

— Мы сделали некоторые движения. Обратились в МАЗ с письмом на будущее: если будет предложение о выставке, чтобы консультировались с исполкомом.

— Спрашивала у «Экспонет» (организатор ярмарки. — Прим. Onliner): зачем вам россияне? — добавляет Ольга Прокотень. — У них нет торговых объектов в Беларуси, они не включены в торговый реестр… Их что, потом по всей Европе искать будут?

Организатор ярмарок: «Читал статью. Продолжайте своими силами»

На момент выхода первой статьи про икру выставки проходили в Гродно и Гомеле. Причем в Гродно продолжали торговать «Южно-сахалинской» (в Гомеле была другая).

Гомель. Икра в стеклянной банке и за те же 10 рублей. Но производитель другой (фото читателя)

В Минске Настю с икрой анонсировали на ярмарке возле кинотеатра «Салют», но там не оказалось ни Насти, ни икры, ни вообще рыбных консервов. Зато тем временем из отпуска вернулся Сергей, руководитель ЧП «Экспонент». Он объяснил, почему мы никого не нашли, хотя на общение был не настроен.

— Как закончилась история? У нас? Так вроде бы у вас она началась… В чем-то по статье я согласен, но порой абсолютно не понимаю, откуда информация. Я не проводил расследование, поэтому не знаю ничего. Ждем сейчас, чтобы наш клиент привез документы, подтверждающие, что у него все в порядке. После этого возобновим с ним работу. Нет так нет. Мы же не будем из-за одного участника подрывать свой авторитет.

— Вы можете рассказать об истории сотрудничества с этими продавцами?

— Я бы с удовольствием пообщался с вами, но у меня был негативный опыт с вашими коллегами. После этого где гарантии, что вы разместите то, что я скажу? У меня нет желания говорить на эту тему. Продолжайте расследование своими силами. Мы десять лет работаем, но вы тоже хотите, наверное, унизить, у вас своя задача.

— Огромное количество людей покупают фальшивый продукт, не зная об этом. У вас на ярмарке — один из каналов продаж.

— Это на рынках продается в не меньших объемах. Вы ничего нового не открыли.

— О чем речь?

— Без комментариев.

Заливаем «Настину икру» горячей водой. Что произойдет?

Залили горячей водой. Был бы в икре белок, он бы, конечно, свернулся и побелел. Высока вероятность того, что икра растворится, но нет, с ней не случилось ничего. Вода окрасилась в розовый цвет, потому что в банке было уже много лопнувших икринок.

В конце концов терпение закончилось, и мы лопнули с десяток икринок. В воде видны — как контактные линзы — прозрачные нерастворяющиеся оболочки.

Поставщик икры в Беларусь: «После того, что она натворила, я с ней не общаюсь»

После того как в «Настиной икре» не нашли ДНК рыбы, открытым остался вопрос: можно ли это нечто безопасно есть? Мы отдали еще одну баночку в лабораторию на проверку показателей по микробиологии. А пока там над ней совершали микробиологические провокации, нашли человека, который оказался самым открытым и разговорчивым из всех. Это, собственно, Максим, официальный представитель ИП Лопаевой и начальник Насти. Поговорили по телефону — предприниматель, как и сообщалось, живет в Смоленске.

— Максим, что за икра?

— Говорю честно: икру для торговли и в России, и в Беларуси я с осени прошлого года закупаю в одной компании — нареканий никогда не было. На эту икру есть все документы. Это первая часть ответа.

Вторая: что за икру вы купили у Анастасии, я понятия не имею. У меня такой не было. Учитывая, что с Анастасией у меня второй раз возникают вопросы (до этого она консервами какими-то своими приторговывала), допускаю разное. Может, она мою икру продала, а что-то привезла себе для реализации?

Меня на тот момент в Минске не было. И я даже не могу ее ни обвинить, ни оправдать. Но я точно не давал никаких указаний по продаже фальшивого продукта.

В моем официальном ассортименте есть производитель «Смак», но не из Южно-Сахалинска, а из Нижнего Новгорода (Максим дважды говорил про Нижний Новгород, но на самом деле «Смак» находится в Новосибирске; вероятно, Максим оговорился: подделок из Нижнего мы пока не встречали. — Прим. Onliner).

ТТН, удостоверение качества, декларации о соответствии и сертификат — все идет под одним номером, то есть одна бумага выдается на основе другой. А то, что показывала Настя… У меня нет таких документов.

Скажу честно, она меня чуть по миру не пустила. Выручки не было никогда, я не знаю, чем она там занималась.

— А что говорила вам Настя? Вы продолжаете с ней работать или нет?

— После того, что она натворила, нам не о чем общаться. Она в Смоленске сейчас живет.

— Вы не хотите привлечь ее к ответственности за подставу?

— Могу. Но не буду. Я ничего не докажу. Иначе нужно привозить ее в Беларусь, давать работу и ждать, когда проколется. Работать-то она просилась: звонила, плакала. Только в Минск почему-то не хотела уже ехать…

— В чем смыл работы через Лопаеву?

— Это моя теща. Просто ИП открыто на нее, а на меня — оптовое ООО «Автоконтроль». Так и удобнее, и проще, и выгоднее.

— Вы знаете рынок икры — откуда берется фальсификат?

— Армяне, наверное, везут какие-нибудь. Говорю как есть. У меня в Смоленске были контры с ними, потому что у нас на оптовом рынке павильон, а они взяли по соседству точку и торговали такой же по внешнему виду, но в разы дешевле. И там была не икра. В России — да, все это нерусские делают. А продают уже перекупы с русскими лицами.

— Сколько стоит банка фальшивой икры в закупке?

— Я не занимаюсь ей. Но мне кажется, что стоить она должна рублей 50 (около 1,5 белорусского. — Прим. Onliner).

В сентябре снова приедем работать в Минск, я ни от кого прятаться не собираюсь. Надо только продавца в Беларуси найти нормального.

Результаты исследования по микробиологии

Общий бактериальный фон, кишечная палочка, золотистый стафилококк и прочая гадость — все в норме.

Вместо резюме

Луч справедливости светит ярко. Под него попадают и пенсионеры, торгующие в переходах, и проходы в магазинах, заваленные коробками с макаронами, и производители детских тортов во «ВКонтакте». Какова вероятность того, что в светлое время суток на протяжении многих дней можно безнаказанно торговать фальшивой икрой?

В нашем случае вероятность превратилась в стопроцентную реальность.

Где-то в Смоленске плачет Настя. Или смеется — поди уж разбери. Спасибо, что не отравили.