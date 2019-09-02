В Англии нашли тысячелетний клад 1 2.09.2019, 9:35

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Сокровище относится к эпохе Вильгельма Завоевателя и последнего англосаксонского короля Гарольда II.

На северо-востоке графства Сомерсет в Великобритании археологи-любители обнаружили клад с 2528 серебряными монетами XI века.

Этот клад — один из крупнейших в истории Великобритании. Такого количества монет не находили с 1833 года, пишет The History Blog.

Клад был обнаружен Адамом Стейплсом и Лизой Грейс в поле на ферме в долине Чу, Сомерсет, в январе этого года. Пара показывала друзьям, как использовать новые металлоискатели, когда детектор предупредил их о наличии первой монеты, серебряного пенни Вильгельма Завоевателя. В течение следующих пяти часов они откопали еще тысячи монет. Они положили их в ведро, уведомили местных офицеров, как того требует закон, и клад отвезли прямо в Британский музей.

После обработки и исследований выяснилось, что большинство монет представляют собой серебряные монеты Вильгельма Завоевателя (ок. 1066−1087) и последнего англосаксонского короля Англии Гарольда II (ок. Января 1066 г. — 14 октября 1066 г.). Царствование Гарольда было настолько коротким, что его монеты очень редки. Поскольку в этом кладе нашли более 1000 таких монет, есть вероятность, что среди них есть монеты, которые раньше не встречались ученым.

Гарет Уильямс, куратор Британского музея, говорит, что находка кладоискателей представляет большую ценность и очень важна для понимания событий XI века.

«Один из главных вопросов, которые обсуждают историки — преемственность и масштабы изменений, произошедших сразу после завоевания Англии Вильгельмом и на протяжении более долгого периода. Монеты помогают нам понять, как происходили изменения в обществе после нормандского завоевания Англии», — говорит Гарет Уильямс.

Вероятно, клад был спрятан до 1072 года, и, вероятно, всего через два или три года после нормандского завоевания в 1066 году. Этих монет монет в то время было бы достаточно, чтобы купить 500 овец.

Монеты в настоящее время оцениваются и каталогизируются экспертами Британского музея. Будет проведено специальное расследование коронера, чтобы определить, является ли клад «сокровищем» в соответствии с положениями Закона о сокровищах 1996 года — впрочем, это не вызывает сомнений.

Примечательно, что если местные власти признают клад соответствующим британскому Закону о сокровищах, то музейные структуры смогут его выкупить. Выкуп будет поделен в пропорции 50/50 между людьми, которые нашли клад и владельцем земельного участка, на котором он был найден.

В 2017 году НВ сообщало, что археологи раскопали уникальную коллекцию металлических изделий в британском графстве Лестершир. Возраст находок оценивается временем железного века, то есть они были созданы примерно 2 300 лет назад.

При раскопках в области Гленфилд Парк археологи обнаружили, среди прочего, чрезвычайно редкие, богато украшенные котлы, булавку для платья, железную брошь и меч. Находки позволяют проследить, как развивалось поселение на протяжении многих поколений.