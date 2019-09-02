Аргентина ввела контроль за покупкой долларов 2.09.2019, 9:38

Аргентинский президент Маурисио Макри подписал специальный указ.

На фоне падения курса национальной валюты песо власти Аргентины ограничили торговлю иностранной валютой. Соответствующий указ подписал президент страны Маурисио Макри, сообщает dw.com.

Согласно документу, крупным экспортерам для покупки иностранной валюты и ее перевода за рубеж потребуется разрешение от Центрального банка. Физические лица не смогут покупать больше 10 тысяч долларов в месяц. Действовать такие меры будут до 31 декабря 2019 года.

В указе говорится, что это вызвано необходимостью "более тесного регулирования торговли иностранной валютой и укрепления нормального функционирования экономики". Этим шагом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране.

Некоторые аргентинцы сняли свои сбережения на прошлой неделе из-за опасения дефолта. Экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране вырос. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40 процентов.