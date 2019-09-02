Эксперт по маркетингу: Лукашенко словно вымазали грязью, закидали арбузными корками 5 2.09.2019, 9:46

2,301

Поведение диктатора становится все более странным.

29 августа в Минске прошла встреча Лукашенко с Джоном Болтоном. В тот же день правитель Беларуси собрал на приусадебном участке урожай бахчевых.

Алексей Колб, эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса, поразился в программе на «Примусе»:

– Правительство Беларуси получило шанс засветиться в компании сильных мира сего. Это, безусловно, стоило бы использовать. На этом можно было снизить цену государственных займов… Но весь эффект от такого события был смазан новостями о том, что после встречи с Болтоном Лукашенко пошел собирать арбузы. В интернете полно фото, где Лукашенко в окружении молодых девушек кидает арбузы.

Алексей Колб считает, что советники правителя Беларуси – «бездари»:

– На месте Лукашенко я бы уволил своих пиарщиков… Его словно вымазали грязью, закидали арбузными корками.

Удивленный увиденным, эксперт даже допустил, что против Лукашенко была применена хорошо спланированная провокация.