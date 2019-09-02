Убийство чеченца в Берлине: журналисты идут по следу российских спецслужб 2.09.2019, 9:54

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Иллюстрационное фото

Предполагаемый исполнитель въехал из России в ЕС по поддельным документам.

Российские спецслужбы, вероятно, причастны к громкому убийству в центре Берлина. К такому выводу пришли журналисты еженедельника Der Spiegel, расследовательской команды Bellingcat и издания The Insider после проверки информации о предполагаемом убийце. "Немецкая волна" пересказывает свидетельства, которые удалось получить расследователям.

Демонстративный расстрел в парке

В полдень в пятницу, 23 августа, в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина был застрелен бывший полевой командир чеченских сепаратистов, предполагаемый советник грузинских и украинских силовиков, 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии Зелимхан искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

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Предполагаемого убийцу удалось поймать в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Он оказался обладателем действующего российского паспорта. Журналистам удалось узнать подробности о нем благодаря прошению о получении шенгенской визы, копию которого им передал неназванный источник. В заявке на визу вероятный преступник назвал себя Вадимом Андреевичем Соколовым. В графе о дате рождения он указал август 1970 года, место: Иркутск.

С графы, в которой указан адрес, начинаются нестыковки: местом жительства в визовой заявке названа "Альпийская улица" в Санкт-Петербурге. Но в Питере есть только Альпийский переулок. По указанному номеру дома находится многоквартирный дом. Но номера квартиры "Вадим Андреевич" не указал.

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Такого Соколова нет ни в одной российской базе данных

Паспорт, который предъявил "Соколов", ему выдали всего лишь за 11 дней до заполнения заявки на визу. Такого человека нет в списке зарегистрированных жителей в Альпийском переулке. Человека, чье имя, место и дата рождения соответствовали бы данным, указанным в паспорте и визовой заявке "Вадима Соколова", нет ни в одной из доступных баз данных российских граждан, имеющихся в распоряжении расследователей. Bellingcat утверждает, что они "пробили" подозреваемого по "сотням" различных баз данных, начиная от базы действительных и недействительных паспортов МВД РФ и заканчивая списком владельцев водительских прав. Соколов, по всей видимости, - не настоящее имя предполагаемого убийцы Хангошвили, пришли к выводу журналисты.

Тем не менее, податель прошения получил в консульстве Франции в Москве многократную шенгенскую визу буквально на следующий день после подачи заявки, пишет Bellingcat. Удивительно, как человек, отсутствующий в системе "Роспаспорт", прошел контроль на границе РФ, заметили журналисты. Этому Bellingcat находит только два объяснения: или об его отъезде знали пограничники и дали выехать как оперативнику спецслужб, или на момент вылета, 31 июля, он еще находился в базе паспортных данных РФ, но позже был исключен из нее. То и другое, говорят авторы расследования, указывает на причастность российского государства к подлогу с паспортом.

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"Внештатный" киллер?

Второе объяснение при этом представляется журналистам более вероятным. После раскрытия реальных имен Руслана Боширова и Александра Петрова (по всей вероятности, офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. - Ред.) - подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля - все следы в российских базах данных об этих агентах были уничтожены. Владельцами квартир Мишкина и Чепиги значится сегодня Российская Федерация, отметили журналисты. Bellingcat и The Insider предположили, что паспорт вероятному исполнителю покушения на Хангошвили был выдан незадолго до убийства, чтобы снизить риск, что агент "засветится".

Выданный на имя "Соколова" паспорт не имел биометрических данных, хотя Россия выдает такие паспорта по умолчанию с 2009 года. Это характерно для активно действующих за рубежом российских агентов, пишет Bellingcat: такие паспорта журналисты обнаружили у всех раскрытых ими российских сотрудников спецслужб, - их, как они утверждают, было свыше 20. Журналисты, однако, затруднились сделать вывод о том, какая из российских спецслужб - ФСБ или ГРУ - могла стать заказчиком убийства.

Экстренная подготовка паспорта, по мнению авторов расследования, свидетельствует о том, что операцию по ликвидации Хангошвили спланировали краткосрочно в связи с появлением оперативных данных о его точном местонахождении. Другая версия: для спецоперации использовался внештатный, "одноразовый" агент. Так, The Insider, узнав о типичных для заключенных татуировках на теле подозреваемого, предположил, что к исполнению убийства в Берлине мог быть привлечен представитель криминального мира. Версия о заказном характере убийства Хангошвили, по данным нескольких источников, является для немецких следователей основной.

Российские власти причастность к расстрелу Зелимхана Хангошвили в Берлине категорически отрицают. По прошествии нескольких дней после убийства МИД РФ не смог подтвердить, является ли подозреваемый гражданином России. "Я специально попыталась выяснить, видел ли кто-то документы на счет того, что этот человек является российским гражданином, - заявила представительница ведомства Мария Захарова на брифинге для журналистов 28 августа. - Пока оперируют только копиями документов, пока реальных документов наши представители не видели".